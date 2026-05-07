BTC Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu nói gì về thí sinh chỉnh sửa nhan sắc?

Tại buổi họp báo công bố khởi động Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026, vấn đề thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông và khán giả.

Bà Thái Thị Lan Hương - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi ''Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026".

Trả lời câu hỏi này, bà Thái Thị Lan Hương - Trưởng Ban tổ chức cho biết cuộc thi hướng tới sự cởi mở hơn với các tiêu chuẩn nhan sắc hiện đại, nhưng chỉ chấp nhận khoảng 30% can thiệp thẩm mỹ nhằm giúp thí sinh tự tin hơn.

Cuộc thi không đơn thuần tìm kiếm những cô gái sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn hướng đến các đại diện phụ nữ Việt hội tụ tri thức, bản lĩnh và tình yêu với văn hóa dân tộc. Vì vậy, yếu tố văn hóa, ứng xử và khả năng lan tỏa giá trị cộng đồng sẽ đóng vai trò quan trọng xuyên suốt hành trình dự thi.

Với chủ đề Vẻ đẹp của di sản - Bản lĩnh của tương lai, cuộc thi năm nay được xây dựng như hành trình trải nghiệm văn hóa thay vì chỉ dừng ở các phần thi nhan sắc thông thường. Thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động thực tế tại các di sản, làng nghề, không gian văn hóa truyền thống, đồng thời trải qua các phần thi áo dài, trang phục truyền thống, dạ hội, ứng xử và thuyết trình về văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn của Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026 là việc đưa các yếu tố nghệ thuật, lịch sử, ẩm thực và di sản vào nội dung thi nhằm tạo nên bản sắc riêng giữa thị trường sắc đẹp ngày càng sôi động.

Hội đồng giám khảo cuộc thi quy tụ nhiều tên tuổi uy tín trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật như NSND Lê Tiến Thọ - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, cùng các chuyên gia, học giả, nhà báo.

Trong vai trò Trưởng ban giám khảo, Lê Tiến Thọ cho rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở hình thể mà còn ở tâm hồn, đạo đức, sự hiểu biết và khả năng ứng xử. Theo ông, văn hóa và sắc đẹp cần song hành để tạo nên những đại diện có sức ảnh hưởng tích cực trong xã hội.

Theo kế hoạch, vòng sơ khảo và bán kết cuộc thi sẽ diễn ra trong tháng 5/2026. Đêm chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 30/6/2026 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.