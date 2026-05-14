Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta

Trước diễn biến dịch bệnh trên thế giới, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: “Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, cho đến nay, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Hanta”.

Một hành khách được đưa rời khỏi tàu du lịch MV Hondius sau khi xuất hiện ca nhiễm virus Hanta tại cảng Granadilla ở Tenerife, quần đảo Canary, Tây Ban Nha, ngày 10/5/2026. (Ảnh: AP/Manu Fernandez)

Theo bà Hằng, Việt Nam đã chủ động theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp nhằm giảm nguy cơ virus Hanta xâm nhập.

"Việt Nam đã chủ động tăng cường cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới và thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới, chủ động siết chặt, giám sát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở khám chữa bệnh", người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.

Các cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã đưa ra khuyến cáo người dân tiếp tục chú trọng vệ sinh môi trường, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến liên quan đến virus Hanta và kịp thời thông tin nếu có tình hình mới.

"Hiện các cơ quan chức năng trong nước đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để cập nhật tình hình và đánh giá nguy cơ nhằm thông tin kịp thời cho người dân khi có những diễn biến mới", bà Phạm Thu Hằng nói.

Theo cập nhật mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 13/5, đã ghi nhận tổng cộng 11 ca bệnh (gồm 8 ca xác nhận, 1 ca chưa thể kết luận và 2 ca nghi nhiễm), trong đó có 3 trường hợp tử vong (2 ca xác nhận và 1 ca nghi nhiễm). Tất cả các ca được xác nhận bằng xét nghiệm đều nhiễm virus Andes (ANDV), và đều là hành khách trên tàu du lịch MV Hondius. WHO cho biết đã thông báo tới các quốc gia liên quan để truy vết tiếp xúc quốc tế và hiện đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu ở mức thấp.