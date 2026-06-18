(VTC News) -

Video: Tổng thống Nga Putin đón Thủ tướng Lê Minh Hưng

Trong số các nhà lãnh đạo tham dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga là cuộc gặp cấp cao đầu tiên được tổ chức tại Kazan, một thành phố ở miền trung nước Nga, cách Moskva khoảng 800 km về phía đông. Các nhà tổ chức diễn đàn cho biết hội nghị thượng đỉnh này nhằm mục đích tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế và xã hội giữa Nga và các nước ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị từ ngày 17-18/6/2026 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng trên cương vị mới tới Liên bang Nga, đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam.

Tiếp nối những đóng góp chủ động, trách nhiệm của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và việc đăng cai thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF 2026) vừa qua, sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga lần này tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Đây cũng là thông điệp rõ ràng về sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga, cũng như đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, lòng tin chiến lược và sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt tạo dựng đồng thuận trong ASEAN về việc tổ chức Hội nghị cấp cao lần này, đồng thời sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn 2027 - 2030.