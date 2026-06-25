Video: Nghìn lượt người xuyên ngày đêm cứu rừng phòng hộ Quảng Trị bốc cháy dữ dội

(VTC News) -

Xuyên ngày đêm dập lửa cứu rừng phòng hộ ở Quảng Trị bốc cháy dữ dội

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, đến chiều 25/6, các lực lượng gồm công an, biên phòng, quân đội và chính quyền địa phương vẫn đang duy trì lực lượng theo dõi, tuần tra kiểm soát, xử lý triệt để các điểm cháy nhỏ còn phát sinh sau vụ cháy rừng phòng hộ quy mô lớn tại các xã Triệu Cơ - Vĩnh Định.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, các lực lượng quyết tâm không để đám cháy bùng phát trở lại. Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu cháy.

Trước đó, do thời tiết nắng nóng kéo dài, khoảng 11h ngày 23/6, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc các Triệu Cơ và Vĩnh Định bùng cháy dữ dội và lan rộng.

Đám cháy bùng phát khoảng 11h trừa 23/6 và đến 20h cùng ngày, dù cơ bản khống chế được ngọn lửa nhưng do gió lớn và tàn dư của lửa và gây cháy trở lại. (Ảnh: Hoài Nam - Xuân Diện)

Phát hiện đám cháy, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, quân sự xã để phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng, Kiểm lâm, Cảnh sát biển và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Triệu Phong, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cùng người dân triển khai các biện pháp dập lửa. Tổng số người tham gia chữa cháy lên đến hàng nghìn lượt.

Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị điều động hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và các đồn Biên phòng Hải An, Biên phòng Triệu Vân và Hải đội Biên phòng 2 tham gia chữa cháy, cứu rừng.

Lực lượng chức năng xuyên đêm túc trực, làm nhiều biện pháp để ngăn chặn đám cháy có thể bùng phát trở lại. (Ảnh: Hoài Nam - Xuân Diện)

Do khu vực cháy có nhiều thực bì, thời tiết nắng nóng kéo dài kèm theo gió mạnh nên ngọn lửa bùng phát và lan nhanh, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Các lực lượng phối hợp triển khai nhiều phương án nhằm nhanh chóng khoanh vùng, khống chế và dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 20h ngày 23/6, mặc dù ngọn lửa nhiều lần được dập tắt nhưng tàn dư và gió lớn gây cháy trở lại, buộc các lực lượng phải xuyên đêm triển khai các phương án khoanh vùng, khống chế, ngăn cháy lan. Đến sáng 24/6, đám cháy bùng phát mạnh trở lại ở thôn Phương An (xã Triệu Cơ) và được khống chế vào chiều cùng ngày.