Nhóm vũ trang Iraq nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay tiếp nhiên liệu Mỹ

(VTC News) -

Hình ảnh được NAYA, một trang cộng đồng Iran đăng tải, được cho là 2 máy bay trực thăng Chinook tìm kiếm 6 binh sĩ Mỹ vụ máy bay rơi ở miền tây Iraq.

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (IRA), một nhóm các phe phái vũ trang được cho là do Iran hậu thuẫn, đã nhận trách nhiệm bắn hạ một máy bay tiếp nhiên liệu quân sự của Mỹ ở miền tây Iraq hôm 12/3.

Trong tuyên bố, nhóm này cho biết họ đã bắn hạ máy bay KC-135 "để bảo vệ chủ quyền và không phận của đất nước chúng tôi".

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran cũng cho biết các nhóm vũ trang ở Iraq đã bắn hạ một máy bay quân sự của Mỹ ở phía tây Iraq, tuyên bố rằng nó đã bị trúng tên lửa. Bản báo cáo cho biết tất cả sáu thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng.

Nhưng Mỹ đưa ra thông tin trái ngược, nói rằng máy bay gặp sự cố và không do hỏa lực địch bắn hạ.

Hình ảnh trên mạng xã hội được cho là một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker khác của Không quân Mỹ tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion Israel, có dấu hiệu bị hư hại ở phần đuôi.

Ngoài máy bay KC-135 bị rơi, trong vụ việc còn có một máy bay thứ hai được cho là ở khoảng cách gần nhưng đã hạ cánh an toàn.

Hiện Mỹ thông báo chiến dịch cứu hộ diễn ra và chưa công bố thông tin có thương vong hay không.

”Sự cố xảy ra trong không phận của lực lượng đồng minh khi đang tham gia chiến dịch Operation Epic Fury và các hoạt động cứu hộ đang tiếp diễn", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông tin.

Trước vụ rơi máy bay này, quân đội Mỹ đã thông báo 7 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đang diễn ra. Tổng cộng 140 người bị thương, trong đó 8 người bị thương nặng, theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell.

Vụ rơi máy bay hôm 12/3 là tai nạn mới nhất kể từ khi Mỹ bắt đầu chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28/2. Trước đó, ba tiêm kích F-15E Strike Eagle đã bị bắn rơi ngày 1/3 do sự cố bắn nhầm. 6 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn và được cứu trong tình trạng ổn định.

Chiến dịch tấn công Iran không được người dân Mỹ ủng hộ rộng rãi. Các cuộc khảo sát cho thấy đây là xung đột đầu tiên trong nhiều thập kỷ có tỷ lệ ủng hộ âm ngay từ đầu. Một khảo sát của Quinnipiac University công bố ngày 9/3 cho thấy 53% cử tri Mỹ phản đối chiến dịch quân sự chống Iran. Thậm chí 74% phản đối việc triển khai bộ binh Mỹ trên chiến trường.