Toàn bộ phi hành đoàn Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp dầu ở Iraq

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông tin: "Tất cả 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ bị rơi ở phía tây Iraq đều được xác nhận là thiệt mạng".

Trước đó, quân đội cũng thông báo về cái chết của 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Máy bay tiếp liệu KC-135 đang tiếp nhiên liệu cho một chiếc F-16. (Ảnh: Militarnyi)

Vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 12/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET) khi chiếc KC-135 đang thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu trên không. Quân đội Mỹ cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, song nhấn mạnh máy bay không bị bắn hạ và không liên quan đến hỏa lực đối phương hoặc hỏa lực nhầm từ lực lượng đồng minh.

Danh tính các quân nhân thiệt mạng hiện chưa được công bố vì theo quy định quân đội Mỹ chỉ tiết lộ sau khi gia đình nạn nhân được thông báo.

Trước đó, Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq - một liên minh các nhóm vũ trang được cho là thân Iran tuyên bố bắn hạ máy bay quân sự Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Chiếc KC-135 là máy bay tiếp dầu chiến lược của Không quân Mỹ, thường được sử dụng để tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom trong các chiến dịch quân sự.

Vụ rơi máy bay nâng tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2 lên 11 người, trong đó có 6 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran vào Kuwait và 1 binh sĩ thiệt mạng tại Ả Rập Xê-út

Theo CBS News, các quan chức Mỹ cho biết một máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker thứ hai cũng bị hư hại trong cùng sự cố, nhưng đã hạ cánh an toàn. Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightRadar24, một máy bay tiếp dầu KC-135 đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi hạ cánh tại Tel Aviv tối 12/3.