Video cận cảnh F-16 bốc cháy sau pha hạ cánh khẩn cấp bằng bụng

(VTC News) -

Khoảnh khắc tiêm kích F16 hạ cánh khẩn cấp bằng bụng. (Video: X)

Phát ngôn viên không quân Hy Lạp Konstantinos Gravalos cho biết tiêm kích F-16C Fighting Falcon gặp sự cố kỹ thuật không xác định trong chuyến bay huấn luyện hôm 9/7. Phi công đã quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Zakynthos, nơi được nhiều người biết đến là điểm du lịch nổi tiếng ở đảo Zante.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc F-16 nằm úp bụng trên đường băng sân bay và ngọn lửa bùng lên xung quanh. Phi công được nhìn thấy rời khỏi máy bay như bình thường, không sử dụng dù phóng, vì mái che buồng lái và ghế ngồi vẫn còn nguyên vẹn trên máy bay.

Những đoạn phim khác được quay khi máy bay tiếp cận đường băng cũng cho thấy bộ phận càng hạ cánh không được triển khai trước khi hạ cánh. Nhân chứng mô tả máy bay trượt trên đường băng bằng bụng rồi dừng hẳn, ngọn lửa bùng lên từ mặt dưới thân máy bay và bao trùm một phần đuôi.

Tiêm kích F-16 bốc cháy sau khi hạ cánh. (Video: X)

Sự cố buộc giới chức phong tỏa đường băng duy nhất của sân bay Zakynthos, chỉ các chuyến bay trực thăng quân sự, chính phủ và y tế được phép hoạt động trong thời gian đường băng đóng cửa. Nhiều chuyến bay đến Zakynthos phải chuyển hướng sang sân bay khác như Athens, Corfu và Thessaloniki.

Truyền thông địa phương đưa tin chiếc F-16C gặp nạn thuộc biên chế Phi đoàn 335, đóng tại sân bay quân sự Araxos ở miền tây Hy Lạp. Đáng chú ý, họ là đơn vị cuối cùng trên thế giới vận hành máy bay A-7 Corsair II, loại máy bay ngừng hoạt động vào năm 2014.

Không quân Hy Lạp đang biên chế khoảng 151 tiêm kích F-16, gồm 112 chiếc F-16C một chỗ ngồi và 39 máy bay F-16D hai chỗ ngồi phục vụ huấn luyện.