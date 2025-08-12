Khoảnh khắc máy bay bốc cháy dữ dội sau khi va chạm trên đường băng ở Mỹ

(VTC News) -

Khoảnh khắc máy bay bốc cháy dữ dội sau khi va chạm trên đường băng tại sân bay Thành phố Klispell, Mỹ. (Video: Gabriela Iglesias/X)

Theo thông tin từ Cảnh sát trưởng thành phố Kalispell (Mỹ), ông Jay Hagen, máy bay Socata TBM 700 bốc cháy khi phi công cố gắng hạ cánh trên đường băng vào khoảng 14h ngày 11/8 (giờ địa phương). Thời điểm đó, máy bay Socata TBM 700 mất kiểm soát, đâm vào máy bay cỡ nhỏ đang đỗ trên đường băng.

Toàn bộ hành khách và phi công trên máy bay Socata TBM 700 tự thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng lên. Hai người bị thương nhẹ và được xử lý vết thương tại sân bay. Ngoài ra, không có người trong máy bay đang đỗ.

Sở cứu hỏa thành phố phải sử dụng bọt chuyên dụng để dập tắt đám cháy có dấu hiệu lan sang bãi cỏ gần đó. Ngọn lửa được dập tắt trong vòng một giờ.

Hồ sơ của Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho thấy, máy bay Socata TBM 700 sản xuất năm 2011 và thuộc sở hữu của công ty Met Sky LCC có trụ sở tại Washington. Tính đến thời điểm hiện tại, chủ sở hữu của chiếc máy bay này vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti nhận định, những vụ va chạm giữa máy bay trong quá trình hạ cánh và máy bay đỗ không phải trường hợp hiếm gặp trong hàng không dân dụng, nó thường xảy ra vài lần mỗi năm.