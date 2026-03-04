Có phải uống bia không cồn không sợ hại gan, thận?

(VTC News) -

Nhiều người tin rằng khi loại bỏ được nồng độ cồn, họ có thể thoải mái nâng ly bia không cồn (hay bia 0 độ) mà không cần lo lắng về những hệ lụy sức khỏe, đặc biệt là đối với gan và thận – hai cơ quan "đứng mũi chịu sào" trước mọi loại độc tố. Tuy nhiên, việc uống bia không cồn quá nhiều mỗi ngày dù không gây ra những cơn say túy lúy, vẫn ẩn chứa những nguy cơ sức khỏe.

Uống nhiều bia không cồn có hại gan, thận?

Bia không cồn chắc chắn là lựa chọn tốt cho sức khỏe hơn bia truyền thống khi xét về khía cạnh ngăn ngừa ngộ độc rượu cấp tính và các tai nạn liên quan đến nồng độ cồn. Mặc dù là loại đồ uống lành mạnh, bạn vẫn nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải, bởi sự lạm dụng sẽ đặt cơ thể vào những thử thách không đáng có.

Lạm dụng bia không cồn cũng gây hại cho gan và thận. (Ảnh minh họa: AI)

Lượng đường trong bia

Để bù đắp cho sự thiếu hụt hương vị và độ đậm đà khi tách cồn, nhiều nhà sản xuất đã thêm vào một lượng đường đáng kể hoặc các chất tạo ngọt nhân tạo vào bia không cồn. Khi người dùng uống quá nhiều, lượng đường này sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành chất béo dự trữ trong cơ thể.

Thông thường, bia không cồn chứa 2gr đường trên mỗi 100ml. Đây là lượng đường dư còn sót lại do chưa được lên men hoàn toàn thành cồn trong quá trình sản xuất. Con số này cao hơn một chút so với bia thông thường, vốn hầu như không chứa đường vì toàn bộ lượng đường đã được chuyển hóa hết thành chất cồn.

Khi so sánh với các loại đồ uống khác, hàm lượng đường trong bia không cồn vẫn thấp hơn rất nhiều so với nước ngọt hoặc nước trái cây, những loại vốn thường chứa hơn 10gr đường trên mỗi 100ml. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều, tổng lượng đường sẽ có thể vượt quá mức cần thiết.

Khi lượng đường fructose hoặc glucose nạp vào quá tải, gan sẽ chuyển hóa chúng thành mỡ thừa.

Bia không cồn có lượng đường cao sẽ gây ảnh hưởng cho sức khỏe. (Ảnh: Medical)

Tác động từ lượng cồn dư lượng

Một điểm quan trọng cần lưu ý là hầu hết các loại đồ uống không cồn hoặc có nồng độ cồn thấp, ngay cả những loại được dán nhãn là "không cồn" hoặc 0.0%, vẫn có thể chứa một lượng cồn nhỏ, thường là dưới 0,5%. Chẳng hạn, một lon bia 500ml với nồng độ 0,5% sẽ chứa khoảng 0,25 đơn vị cồn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thực tế không có mức tiêu thụ rượu bia nào được coi là thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe.

Đối với những người vốn đã mắc các bệnh về gan, việc tránh tiêu thụ bất kỳ lượng cồn nào là điều nên làm, bởi các nghiên cứu hiện nay về mối liên hệ giữa bia không cồn và bệnh gan vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Bệnh gan có thể khiến cơ thể gặp khó khăn hơn trong việc xử lý chất cồn, dẫn đến việc ngay cả một lượng nhỏ từ bia không cồn cũng có thể tích tụ lại. Ngoài ra, đồ uống không cồn thường chứa hàm lượng đường cao, yếu tố có thể góp phần hình thành hoặc làm trầm trọng thêm bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu nếu lạm dụng.

Trong nhiều loại bia không cồn vẫn chưa hàm lượng cồn rất nhỏ.

Hàm lượng natri

Bia không cồn thường ít gây áp lực lên thận hơn so với các loại đồ uống có cồn thông thường. Do loại đồ uống này thường không chứa ethanol hoặc chỉ chứa một lượng cực kỳ thấp, nguy cơ gây mất nước cho cơ thể là khá thấp. Tuy nhiên, một số loại bia không cồn có thể chứa hàm lượng natri cao, yếu tố này có khả năng gây hại cho thận nếu được tiêu thụ với số lượng lớn.

Hàm lượng natri cao có thể dẫn đến tình trạng giữ nước trong cơ thể và gây áp lực lên chức năng thận. Mặc dù việc thỉnh thoảng thưởng thức bia không cồn nhìn chung là an toàn, nhưng những người có vấn đề về thận nên ưu tiên lựa chọn các dòng sản phẩm có hàm lượng natri thấp. Đồng thời, việc giới hạn lượng tiêu thụ là điều cần thiết để hỗ trợ và duy trì sức khỏe tối ưu cho hệ bài tiết.

Tóm lại, so với rượu bia thông thường, bia không cồn là đồ uống thay thế rất tốt. Nó có nhiều tác dụng với sức khỏe. Mặc dù vậy, điều này chỉ đúng khi được sử dụng với lượng vừa phải.