Lý do không nên ăn cháo buổi sáng và top các thực phẩm tránh ăn vào bữa sáng

(VTC News) -

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng của cơ thể, vì vậy các thực phẩm tốt luôn được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, ăn gì vào bữa sáng cũng là điều nên lưu tâm để tối ưu hiệu quả đối với sức khỏe.

Vì sao không nên ăn cháo buổi sáng?

Trước đây, nhiều người thường chọn ăn cháo bữa sáng vì cách chế biến đơn giản, dễ ăn. Tuy nhiên, cháo thực sự không phải lựa chọn tốt cho bữa sáng, bởi các lý do chính sau:

Cháo không có nhiều dinh dưỡng nên sẽ không cung cấp đủ năng lượng cho bữa sáng. (Ảnh: Sohu)

- Cháo chủ yếu được cấu thành từ carbohydrate, trong thường thiếu protein cũng như chất xơ. Là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, bữa sáng cần cung cấp đủ năng lượng và chất dinh dưỡng cho cơ thể để duy trì hoạt động cả ngày. Tuy nhiên, cháo có giá trị dinh dưỡng tương đối thấp và không thể đáp ứng nhu cầu đa dạng các chất dinh dưỡng của cơ thể.

- Cháo có chỉ số đường huyết cao, dễ dẫn đến biến động đường huyết. Ăn cháo như một loại thực phẩm chính trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường.

Vì vậy, mặc dù cháo dễ tiêu hóa, nhưng nó không thích hợp làm thực phẩm chính cho bữa sáng. Thay vì cháo, chúng ta có thể lựa chọn những thực phẩm giàu protein như trứng, sữa, đậu phụ... và kết hợp với các loại trái cây, rau củ giàu chất xơ và vitamin như bánh mì nguyên cám, yến mạch, táo, chuối...

Nếu vẫn muốn ăn cháo vào bữa sáng, nên bổ sung nhiều "topping" giàu đạm như thịt, trứng, cá, tôm, nấm... và rau củ quả phù hợp. Bữa sáng lý tưởng nên giàu protein, đủ chất béo và rau xanh, không nhiều tinh bột.

Những thực phẩm tránh ăn vào bữa sáng

Bữa sáng đầy đủ chất sẽ không chỉ cung cấp đủ năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể mà còn giúp ổn định lượng đường trong máu, tránh tình trạng đói quá mức hoặc ăn quá nhiều.

Theo các chuyên gia, dưới đây là những thực phẩm tránh ăn vào bữa sáng để đảm bảo sức khỏe:

Đồ ăn chiên rán

Thực phẩm chiên, chẳng hạn như bánh bột chiên và bánh rán, được ưa chuộng vì độ giòn và thơm ngon. Tuy nhiên, những thực phẩm này có thể gây ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Trong quá trình chiên, axit béo trong thực phẩm bị oxy hóa ở nhiệt độ cao, tạo ra nhiều hợp chất có hại, chẳng hạn như acrylamide và axit acrylic. Tiêu thụ những hợp chất này trong thời gian dài có thể gây hại cho cơ thể.

Ngoài ra, đồ chiên rán chứa rất nhiều calo, dễ dẫn đến dư thừa năng lượng, từ đó gây ra các vấn đề như béo phì và mỡ máu cao. Vì vậy, hãy cố gắng tránh đồ chiên rán vào bữa sáng và lựa chọn các phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn như hấp, luộc và nướng.

Thực phẩm nhiều đường

Thực phẩm chiên rán, nhiều đường không tốt cho bữa sáng. (Ảnh: Sohu)

Thực phẩm nhiều đường, chẳng hạn như bánh mì ngọt, bánh ngọt và bánh quy, cũng là những món ăn sáng phổ biến. Mặc dù chúng dễ ăn nhưng tiêu thụ đều đặn, lâu dài có thể gây hại cho sức khỏe. Thực phẩm nhiều đường có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, kích thích tiết insulin. Tiêu thụ lâu dài có thể dẫn đến kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, thực phẩm nhiều đường có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng chuyển hóa của cơ thể, dẫn đến tích tụ mỡ và béo phì. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng tránh tiêu thụ quá nhiều thực phẩm nhiều đường và lựa chọn thực phẩm ít đường hoặc không đường làm thực phẩm thay thế khi ăn sáng.

Thịt chế biến sẵn

Các loại thịt chế biến sẵn như giăm bông và thịt xông khói thường xuất hiện trên bàn ăn sáng vì tính tiện lợi của chúng. Tuy nhiên, những loại thịt chế biến sẵn này chứa hàm lượng chất béo, muối và phụ gia cao, có thể gây hại cho cơ thể nếu tiêu thụ trong thời gian dài.

Các loại thịt nguội chứa nhiều phụ gia không tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Các chất phụ gia trong thịt chế biến, chẳng hạn như nitrat, có thể chuyển hóa thành chất gây ung thư trong cơ thể con người. Hơn nữa, chế độ ăn nhiều muối là một yếu tố góp phần đáng kể gây ra các bệnh tim mạch như huyết áp cao. Do đó, vào bữa sáng, chúng ta nên hạn chế tiêu thụ thịt chế biến và lựa chọn nguồn thịt cũng như cách nấu nướng lành mạnh hơn.