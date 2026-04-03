Vì sao bảo tàng ở Hà Nội khiến giới trẻ đổ xô đến trải nghiệm?

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam(đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, nhờ cách tổ chức không gian trưng bày theo hướng tương tác, ứng dụng công nghệ thay vì mô hình trưng bày tĩnh truyền thống.
Công trình có diện tích khoảng 3.000m², do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xây dựng và vận hành. Không gian trưng bày được thiết kế theo chủ đề vũ trụ, kết hợp ánh sáng, hình ảnh và các thiết bị mô phỏng nhằm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của vũ trụ.
Nội dung trưng bày được sắp xếp theo dòng thời gian, từ sự kiện Big Bang đến sự hình thành các thiên hà, hệ Mặt Trời và Trái Đất. Thay vì chỉ cung cấp thông tin qua bảng biểu, bảo tàng sử dụng các mô hình chuyển động, màn hình hiển thị và hiệu ứng ánh sáng để hỗ trợ người xem tiếp cận kiến thức.
Đường hầm ánh sáng huyền ảo, được kiến tạo như một hành lang vô cực, kết nối liền mạch hai khu trưng bày khoa học cơ bản và khoa học vũ trụ.
Một trong những khu vực thu hút đông người tham quan là khu trải nghiệm tương tác. Tại đây, khách tham quan có thể thử điều khiển robot thám hiểm trên địa hình mô phỏng bề mặt hành tinh, hoặc thực hiện các thao tác liên quan đến chuyển động và lực trong môi trường giả lập. Các nội dung được thiết kế như một trò chơi, phù hợp với nhiều nhóm tuổi.
Ngoài ra, bảo tàng còn trưng bày mô hình hệ Mặt Trời, các thiết bị quan sát thiên văn và khu vực giới thiệu về lịch sử nghiên cứu vũ trụ. Một số không gian sử dụng màn hình cảm ứng để cung cấp thêm thông tin, cho phép người xem chủ động tìm hiểu theo nhu cầu.
Khu trưng bày về công nghệ vũ trụ Việt Nam giới thiệu các mô hình vệ tinh, thiết bị nghiên cứu và một số dự án khoa học đã và đang được triển khai. Nội dung này góp phần cung cấp cái nhìn cụ thể hơn về năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ không gian trong nước.
Theo ghi nhận, lượng khách tham quan tại bảo tàng tăng vào các dịp cuối tuần, trong đó phần lớn là học sinh, sinh viên. Nhiều người lựa chọn địa điểm này như một hình thức kết hợp giữa tham quan và tìm hiểu khoa học.
"Tại Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam, các yếu tố công nghệ như mô phỏng, trình chiếu và tương tác được sử dụng để hỗ trợ truyền tải nội dung, cách tiếp cận này giúp giảm sự phụ thuộc vào hình thức “xem – đọc” đơn thuần. Bên cạnh đó, người tham quan có thể tham gia trực tiếp vào quá trình khám phá, tạo cảm giác rất phấn khích", anh Nguyễn Hùng Cường, du khách chia sẻ.
