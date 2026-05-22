Thêm điểm giao lưu văn hóa Việt Nam- Ấn Độ tại Lâm Đồng

Sáng 22/5, tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 2, phường Phan Thiết), UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. HCM tổ chức lễ khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ, mở thêm điểm kết nối văn hóa, tri thức và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ tại Lâm Đồng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Không gian văn hóa Ấn Độ được hình thành nhằm tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ; đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về đất nước, con người và văn hóa Ấn Độ của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM đã hỗ trợ nhiều trang thiết bị cùng 100 đầu sách về lịch sử, văn hóa, con người và sự phát triển của Ấn Độ cho không gian văn hóa này.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, không gian này sẽ góp phần đa dạng nguồn tài nguyên thông tin của thư viện tỉnh, tạo điều kiện để người dân, học sinh, sinh viên tiếp cận thêm nhiều tư liệu văn hóa quốc tế; đồng thời trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa tỉnh Lâm Đồng và Ấn Độ.

Tiến sĩ Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, cho hay, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, gắn kết trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Việc hình thành không gian văn hóa Ấn Độ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng là hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy hiểu biết văn hóa và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng, Không gian Văn hóa Ấn Độ được triển khai trên cơ sở chủ trương tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ.

“Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với phía Ấn Độ để bổ sung tài liệu, tổ chức các hoạt động giao lưu, trưng bày và giới thiệu văn hóa nhằm lan tỏa giá trị của Không gian Văn hóa Ấn Độ đến đông đảo cộng đồng”, bà Ngọc cho biết thêm.