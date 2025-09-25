Trào lưu ngắm tranh trong bảo tàng là gì mà giới trẻ rần rần 'đu trend'?

(VTC News) -

Video: Hướng dẫn cách tạo "ảnh trong bảo tàng" siêu đơn giản. (Nguồn: Nguyễn Huân)

Lướt một vòng mạng xã hội từ TikTok, Facebook đến Threads dạo gần đây, chắc hẳn bạn dễ dàng bắt gặp hàng loạt ảnh “ngắm tranh trong bảo tàng”. Chỉ với một bức chân dung và vài thao tác đơn giản, bỗng chốc bạn trở thành nhân vật chính trong buổi triển lãm nghệ thuật cổ điển cực sang chảnh.

Vì sao trào lưu ngắm tranh trong bảo tàng gây sốt?

Ngắm tranh trong bảo tàng là trào lưu biến bản thân thành tác phẩm nghệ thuật. Xu hướng này thực chất là ảnh ghép bằng AI, giúp bạn xuất hiện trong không gian bảo tàng, đứng chiêm ngưỡng một bức tranh. Điều thú vị, bức tranh đó thường chính là ảnh của bạn, của người yêu, idol hoặc một khoảnh khắc nào đó đáng nhớ.

Với màu sắc tinh tế, ánh sáng trau chuốt và bố cục đậm chất cổ điển, bức ảnh được tạo ra trông chẳng khác nào khung cảnh thật trong bảo tàng quốc tế. Nhìn vào, ai cũng có cảm giác bạn đang có mặt trong triển lãm nghệ thuật đẳng cấp.

Trào lưu biến bản thân thành tác phẩm nghệ thuật khiến nhiều bạn trẻ mê mẩn. (Ảnh: quynhtrag_)

Trend này còn mở ra một không gian giải trí mới cho giới trẻ. Từ một tấm hình selfie bình thường, bạn hoàn toàn có thể biến nó thành tác phẩm bắt mắt, kể một câu chuyện cá nhân theo cách độc đáo nhất.

Sự hấp dẫn của trào lưu này nằm ở trải nghiệm “bảo tàng hóa bản thân”. Mỗi bức ảnh đều mang dấu ấn riêng, vừa cá tính vừa có chiều sâu. Đây cũng là một cách để các bạn trẻ thể hiện gu thẩm mỹ, bắt kịp làn sóng đang gây bão trên mạng xã hội.

Nhiều video và hình ảnh theo xu hướng này đạt tới hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt yêu thích. Phía dưới là vô số bình luận, người thì khoe đã thử, người hỏi cách làm, người khác lại gợi ý thêm những ý tưởng mới mẻ. Tất cả tạo nên sức nóng lan truyền chóng mặt của trào lưu.

Trào lưu ngắm tranh trong bảo tàng gây sốt TikTok. (Ảnh chụp màn hình)

Cách tạo ảnh ngắm tranh trong bảo tàng

Cách "đu trend" thực ra rất đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị một bức ảnh rõ nét, ánh sáng tốt, nền càng đơn giản càng dễ lên hình đẹp. Sau đó, bạn dùng ChatGPT hoặc Gemini, truy cập app hoặc web, tải ảnh lên, nhập câu lệnh rõ ràng (có thể dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) là có ngay bức ảnh ngắm tranh trong bảo tàng khiến mình hài lòng.

Ngoài ra, ứng dụng Xingtu cũng là lựa chọn được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Với bộ lọc đa dạng, chỉnh màu siêu mượt, Xingtu giúp tạo ra bức ảnh “bảo tàng vibe” chỉ trong vài thao tác.

Mỗi bức ảnh đều mang dấu ấn riêng.

Đây cũng là một cách để các bạn trẻ thể hiện gu thẩm mỹ.

Bạn Đỗ Thanh An (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình thử làm ảnh ngắm tranh bằng ChatGPT. Kết quả đẹp đến mức bạn bè tưởng mình đi triển lãm thật, còn hỏi địa chỉ bảo tàng ở đâu để đến tham quan".

Cô sinh viên Trần Minh Trang (19 tuổi, TP.HCM) hào hứng cho biết: “Mình dùng Xingtu cho nhanh, chỉ vài phút đã có bức ảnh cực chill. Cảm giác như được ‘nâng cấp’ phong cách sống ảo lên một tầm cao mới".

Dù chọn cách thực hiện nào thì điều quan trọng là chú ý đến chất lượng ảnh gốc, ánh sáng hài hòa và bố cục hợp lý.

Trào lưu “ngắm tranh trong bảo tàng” được nhiều bạn trẻ coi là cách để kể câu chuyện của mình bằng hình ảnh, biến những khoảnh khắc đời thường thành trải nghiệm đáng nhớ. Có thể từ một bức ảnh ảo, bạn lại có thêm động lực để bước chân vào bảo tàng thật ngoài đời, trải nghiệm nghệ thuật theo cách trọn vẹn hơn.

Từ bức ảnh ảo, bạn có thể thêm động lực để bước chân vào những bảo tàng thật.

Tuy nhiên, song song với sự bùng nổ của trào lưu này, nhiều chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo rủi ro về quyền riêng tư. Không ít ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng AI yêu cầu cấp quyền truy cập khá sâu vào thiết bị, từ camera, thư viện ảnh cho đến danh bạ và cả dữ liệu định vị GPS. Nếu tùy tiện cho phép hoặc chia sẻ ảnh chân dung mà không cân nhắc, người dùng có nguy cơ bị khai thác hay lạm dụng thông tin cá nhân.