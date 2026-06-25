VETC cứu hộ - giải pháp cứu hộ ô tô cho tài xế trên mọi cung đường

(VTC News) -

Khi hành trình bị gián đoạn: Nỗi ám ảnh mang tên "sự cố giữa đường"

Đối với bất kỳ ai cầm lái, việc xe gặp sự cố giữa đường luôn là một trong những trải nghiệm căng thẳng. Đó có thể là buổi sáng muộn làm vì xe hết bình ắc quy không khởi động được, buổi chiều mưa ngập khiến xe thủy kích chết máy, hay nguy hiểm hơn là nổ lốp khi đang chạy tốc độ cao trên cao tốc.

Lúc này, tài xế không chỉ đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông, trễ giờ làm, lỡ hẹn với đối tác mà còn rơi vào ma trận thông tin khi tìm kiếm cứu hộ. Giữa hàng trăm số điện thoại thả nổi trên Internet, đâu là đơn vị uy tín?

Liệu xe cứu hộ có đến kịp không? Chi phí cẩu kéo có bị "chặt chém" hay phát sinh phụ phí vô lý? Những câu hỏi này tạo thành áp lực tâm lý đè nặng lên các bác tài khi xe của họ đang nằm bất động giữa đường.

VETC cứu hộ: Phao cứu sinh tức thì, minh bạch và chuyên nghiệp

Để giải quyết những "nỗi đau" đó của tài xế, VETC – thương hiệu vốn đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong mảng giao thông thông minh, đã phát triển dịch vụ VETC cứu hộ 24/7. Đây là hệ thống giải pháp được thiết kế đồng bộ nhằm hỗ trợ tài xế xử lý mọi sự cố phát sinh trên đường một cách khoa học, chuyên nghiệp và minh bạch.

Tốc độ ứng cứu được tối ưu nhờ công nghệ điều phối hiện đại thay vì các quy trình thủ công mất nhiều thời gian. Ngay khi tiếp nhận yêu cầu qua hotline 1900 6010 (phím 1), hệ thống của VETC nhanh chóng xử lý thông tin và kết nối với đơn vị cứu hộ hoặc gara liên kết phù hợp trong mạng lưới.

Phương án hỗ trợ được triển khai ngay, giúp tài xế sớm nhận được trợ giúp, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế ảnh hưởng đến hành trình.

Bên cạnh tốc độ, điểm tựa vững chắc nhất mà VETC mang lại cho khách hàng chính là sự minh bạch về chi phí. Toàn bộ biểu giá dịch vụ, từ chi phí cẩu kéo theo số km thực tế (chỉ từ 30.000 đồng/km) cho đến chi phí khắc phục sự cố tại chỗ (kích bình, thay lốp dự phòng, ứng cứu nhiên liệu), đều được niêm yết rõ ràng.

Tài xế hoàn toàn có thể quẳng gánh lo bị "làm giá" hay ép giá trong các tình huống đêm tối, thời tiết xấu hoặc ngày lễ Tết.

Chuyển từ "cứu hộ bị động" sang "bảo hiểm an tâm chủ động"

Không dừng lại ở một dịch vụ cẩu kéo đơn thuần, VETC cứu hộ đang từng bước xây dựng thói quen chủ động bảo vệ phương tiện cho người tham gia giao thông. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ cứu hộ khẩn cấp khi gặp sự cố bất ngờ trên đường hoặc lựa chọn gói cứu hộ thành viên để được hỗ trợ dài hạn với nhiều quyền lợi đi kèm.

Nhờ đó, dù là nhu cầu phát sinh tức thời hay mong muốn được bảo vệ xuyên suốt trên mọi hành trình, các bác tài đều có thể tiếp cận dịch vụ cứu hộ nhanh chóng, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, dịch vụ cứu hộ của VETC tự hào là đơn vị đã nhận kỷ lục Việt Nam khi là đơn vị vận hành hệ thống cứu hộ ô tô toàn quốc tích hợp trên nền tảng số có mạng lưới đối tác và phương tiện cứu hộ nhiều nhất Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa với việc, dù bạn đang di chuyển trong lòng nội đô đông đúc của Hà Nội, TP.HCM, hay đang bon bon trên các cung đường quốc lộ, cao tốc liên tỉnh, đội ngũ cứu hộ tiêu chuẩn cao của VETC luôn túc trực để hỗ trợ.

Từ dòng xe sedan đô thị nhỏ gọn, xe gầm cao SUV cho đến các dòng xe điện thế hệ mới, VETC đều có phương án xử lý chuyên dụng kỹ thuật cao, đảm bảo không gây tổn hại đến hệ thống cơ khí hay thân vỏ của xe.

Với sự đồng hành của VETC cứu hộ, các tài xế Việt từ nay đã có một giải pháp hỗ trợ đáng tin cậy, giúp biến những tình huống ngặt nghèo giữa đường thành những trải nghiệm nhẹ nhàng và an tâm.