Dàn cầu thủ nổi tiếng dự tiệc cưới MC Mù Tạt và tiền vệ Đức Huy

Đám cưới của cầu thủ Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) vừa được tổ chức tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng.

Cô dâu Huyền Trang gây ấn tượng với chiếc váy cưới trắng bồng bềnh, lớp ren tinh tế cùng khăn voan dài sang trọng. Chú rể Đức Huy diện vest lịch lãm, liên tục nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh người bạn đời. Cặp đôi nhận được rất nhiều lời khen vì vẻ ngoài xứng đôi vừa lứa.

Trong ngày vui của cặp đôi, nhiều cầu thủ quen thuộc của làng bóng đá Việt đã có mặt để chúc mừng. Sự xuất hiện của các cầu thủ khiến không khí đám cưới càng thêm sôi động. Nhiều khoảnh khắc thân thiết giữa các tuyển thủ được người hâm mộ ghi lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đăng tải khoảnh khắc chụp cùng cô dâu - chú rể kèm lời chúc: "Mãi hạnh phúc anh chị nha". Trong đoạn video được chia sẻ, Duy Mạnh dắt tay con trai bước lên sân khấu, đảm nhận nhiệm vụ mang nhẫn cưới trao cho cô dâu chú rể.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng chia sẻ hình ảnh chụp chung với đồng đội thân thiết Nguyễn Công Phượng. Cả hai đều mặc áo sơ mi tay ngắn họa tiết nhẹ nhàng, nam tính.

Văn Thanh và bạn gái Bích Hạnh cũng có mặt tại đám cưới để chung vui.

Phần xúc động nhất của buổi lễ đến khi mẹ cô dâu lên sân khấu đọc thơ tặng con gái và con rể. Đứng cạnh chồng, cô dâu không kìm được nước mắt. MC Huyền Trang bật khóc nức nở khi nghe những lời dặn dò của mẹ, trong khi chú rể nhẹ nhàng nắm tay an ủi.

Sau tiệc cưới tại quê nhà, Huyền Trang và Đức Huy sẽ tiếp tục đãi tiệc tại Hà Nội vào ngày 22/3.

Trước đó vào ngày 27/2, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại tư gia nhà gái ở Phú Thọ.

MC Mù Tạt, tên thật Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của VTV với phong cách dẫn trẻ trung, linh hoạt. Dù tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, cô lại bén duyên với truyền hình. Người đẹp ghi dấu qua nhiều chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp, Trời sinh một cặp…

Ngoài vai trò MC, cô còn tham gia diễn xuất trong các phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày và Biệt dược đen.

Cầu thủ Phạm Đức Huy (sinh năm 1995) là thành viên U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải U23 châu Á năm 2018 và cùng đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018. Sau khi rời CLB Hà Nội, anh từng thi đấu cho các đội Nam Định, Bình Định và Công An TP.HCM.