Nguyễn Thu Hằng hát về chị Võ Thị Sáu trong đêm nhạc 'Khát vọng cống hiến'

(VTC News) -

Chương trình nghệ thuật Khát vọng cống hiến vừa diễn ra đầy cảm xúc. Sự kiện do Bộ Công an phối hợp cùng T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX (giai đoạn 2025–2030), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Không đơn thuần là đêm trình diễn nghệ thuật, Khát vọng cống hiến là hành trình lan tỏa những giá trị sống tích cực, truyền cảm hứng cống hiến và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Thu Hằng thể hiện hai 2 khúc "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" và "Tự nguyện" trong chương trình.

Những câu chuyện từ các điển hình tiên tiến được tôn vinh tại chương trình để lại dư âm sâu sắc, khơi dậy những ý chí, quyết tâm của tuổi trẻ, giúp đoàn viên, thanh niên có thêm động lực, mục tiêu phấn đấu, thêm hiểu, thêm tin yêu lực lượng công an, cũng như cùng đóng góp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Chương trình chia thành 3 phần gồm: Tự hào truyền thống, Tim ta chói rọi sao vàng và Rực rỡ ngàn ước mơ Việt Nam.

Tham gia đêm nhạc, Nguyễn Thu Hằng đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả với phần thể hiện đầy xúc động với ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu và Tự nguyện. Cô cũng hòa giọng cùng các nghệ sĩ trong ca khúc Những trái tim Việt Nam, mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật đầy tự hào và gắn kết.

Nguyễn Thu Hằng xúc động bày tỏ: "Tôi thực sự hãnh diện khi được hòa giọng cùng các nghệ sĩ trẻ trong một chương trình đầy ý nghĩa như ''Khát vọng cống hiến''. Khi đứng trên sân khấu và nhìn xuống những gương mặt các chiến sĩ trẻ trên khán đài, không chỉ tôi mà tất cả nghệ sĩ đều thấy xúc động.

Họ là những điển hình tiên tiến, những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân luôn nỗ lực hết mình trong nhiệm vụ được giao. Các câu chuyện của họ không chỉ truyền lửa cho tuổi trẻ trong ngành công an mà còn tiếp thêm động lực cho chúng tôi, những người nghệ sĩ, trong hành trình lao động nghệ thuật".

Nguyễn Thu Hằng cho biết cô đặc biệt cảm động khi biết trong khán phòng có gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho sự kiện A80 – Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nữ ca sĩ xúc động khi được biểu diễn cho những khán giả đặc biệt, trong một sự kiện ý nghĩa.

Chia sẻ sau chương trình, Nguyễn Thu Hằng cho biết thời gian qua cô thường xuyên theo dõi quá trình luyện tập của các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị cho sự kiện A80. Cô cảm phục, biết ơn trước tinh thần kiên cường, bền bỉ của các chiến sĩ dù phải tập luyện liên tục giữa thời tiết nắng nóng, mưa gió thất thường suốt nhiều ngày.

Nữ ca sĩ cho rằng tất cả những nỗ lực đó đều hướng đến lễ kỷ niệm trọng đại mà không chỉ riêng cô, mà đông đảo người dân cả nước đều đang háo hức mong chờ. Khi đứng trên sân khấu Khát vọng cống hiến, cô cảm nhận rõ tinh thần ấy được lan tỏa và như được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để hát bằng tất cả khát vọng và sức trẻ của chính mình.

Nguyễn Thu Hằng là một trong những giọng ca dân gian tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Cô không chỉ nổi bật nhờ thành tích quán quân Sao Mai mà còn được trao danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô” năm 2018.