Ủy ban Olympic Quốc tế nới lỏng hạn chế với Nga, khẳng định nguyên tắc trung lập

(VTC News) -

Ngày 7/7, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) quyết định nới lỏng một số hạn chế đối với Nga, cho phép các vận động viên nước này tham gia các môn thi đấu đồng đội và các giải đấu vòng loại hướng tới Olympic mùa Hè Los Angeles 2028. Tuy nhiên, IOC vẫn duy trì lệnh cấm sử dụng quốc kỳ và quốc ca Nga tại Olympic trong thời điểm hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp ở Lausanne (Thụy Sĩ), Chủ tịch IOC Kirsty Coventry cho biết tổ chức này muốn bảo đảm mọi vận động viên đều có cơ hội tham dự Olympic và không phải chịu trách nhiệm liên quan hoạt động của chính phủ nước mình.

IOC đồng thời thông báo tạm thời dỡ bỏ lệnh đình chỉ Ủy ban Olympic Nga (ROC), có hiệu lực từ tháng 10/2023, sau khi ROC không còn đưa các tổ chức thể thao tại các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Olympic Ukraine vào danh sách thành viên.

Trụ sở Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tại Lausanne, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, IOC cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và chỉ đưa ra quyết định về việc sử dụng quốc kỳ, quốc ca, màu sắc hay các biểu tượng quốc gia của Nga tại Olympic Los Angeles 2028 vào thời điểm thích hợp.

Theo các điều kiện do IOC công bố, các liên đoàn thể thao quốc tế sẽ được quyền quyết định việc cho phép sử dụng quốc kỳ và quốc ca Nga tại các giải đấu do mình quản lý hoặc tổ chức các sự kiện thể thao tại Nga.

Trong thời gian gần đây, Chủ tịch IOC Kirsty Coventry nhiều lần bày tỏ quan điểm cần đưa thể thao trở thành không gian trung lập, nơi mọi vận động viên có thể thi đấu mà không bị ảnh hưởng bởi các bất đồng chính trị giữa các chính phủ. Quan điểm này cũng được bổ sung vào Hiến chương Olympic tại kỳ họp lần thứ 146 của IOC cuối tháng 6 vừa qua.

Nga hoan nghênh quyết định của IOC. Bộ trưởng Thể thao Mikhail Degtyarev cho rằng động thái này phát đi tín hiệu rõ ràng rằng phong trào Olympic cần duy trì tính trung lập và không bị chi phối bởi chính trị. Ông khẳng định Nga sẽ tham gia các giải đấu vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Trong khi đó, Ủy ban Olympic Ukraine chỉ trích quyết định của IOC là “quá sớm” và “không có cơ sở” trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn.

Giám đốc Thể thao IOC Pierre Ducrey lưu ý việc đưa các vận động viên Nga trở lại thi đấu quốc tế sẽ diễn ra trong bối cảnh các liên đoàn thể thao áp dụng những cách tiếp cận khác nhau.

Tuần trước, Liên đoàn Điền kinh Thế giới tiếp tục duy trì lệnh cấm hoàn toàn đối với các vận động viên Nga và Belarus, với lý do chưa có tiến triển đáng kể trong các nỗ lực hòa bình. Trong khi đó, các liên đoàn judo và bơi lội quốc tế đã khôi phục đầy đủ quyền tham dự của vận động viên hai nước này từ cuối năm ngoái và đầu năm nay.

Nga không được thi đấu dưới quốc kỳ tại Olympic kể từ năm 2016 do bê bối sử dụng doping. Sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022, IOC áp đặt các biện pháp hạn chế bổ sung đối với Nga và Belarus.

Từ tháng 3/2023, IOC từng bước cho phép các vận động viên hai nước trở lại thi đấu với tư cách trung lập và theo những điều kiện nghiêm ngặt, song không được tham gia các môn đồng đội tại Olympic Paris 2024 và Olympic mùa Đông Milan-Cortina.