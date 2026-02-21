Uống rượu bia, nhờ vợ lái xe qua chốt đo nồng độ cồn có bị xử phạt không?

(VTC News) -

Pháp luật Việt Nam quy định rất nghiêm khắc đối với hành vi sử dụng rượu bia khi điều khiển các phương tiện giao thông. Theo Nghị định 168/2024, nhà chức trách sẽ phạt tiền người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn mức phạt lên đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô và 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy cùng hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe.

Như vậy, có thể thấy, người điều khiển ô tô, xe máy chỉ cần trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì sẽ được coi là vi phạm. Đặc biệt, nếu người điều khiển xe vi phạm quy định về nồng độ cồn gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 260 về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, khung hình phạt cao nhất 15 năm tù.

Hành vi để vợ lái xe qua chốt nồng độ cồn vẫn có thể bị xử phạt nếu cảnh sát giao thông (CSGT) có căn cứ chứng minh bạn đã điều khiển xe trước đó.

Ngay cả khi tinh thần vẫn tỉnh táo, làm chủ được tất cả hành vi nhưng việc tham gia giao thông khi trong máu và hơi thở có nồng độ cồn vẫn là hành vi vi phạm quy định và bị xử phạt hành chính theo Nghị định 168. Việc đổi lái cho người không sử dụng rượu, bia khi qua các chốt kiểm tra nồng độ cồn có thể giúp bạn tránh khỏi bị xử lý vi phạm nhưng đó chỉ là hành vi đối phó với cơ quan chức năng và không nên thực hiện.

Nếu vợ bạn đã có đầy đủ bằng lái xe, không uống rượu bia hãy để cô ấy điều khiển phương tiện giao thông trong suốt toàn bộ hành trình chứ không chỉ khi đi qua các chốt kiểm tra. Đây là hành động nhằm đảm bảo an toàn cho cả bản thân bạn, người thân của bạn cũng như xã hội, hãy nhớ đã uống rượu bia thì không lái xe.

Uống rượu bia rồi dắt xe qua chốt kiểm soát của CSGT có bị phạt?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025) quy định rõ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì bị nghiêm cấm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các hành vi vi phạm này được cụ thể hóa tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trong đó quy định chi tiết mức xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy khi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở.

Đáng chú ý, pháp luật hiện hành không coi hành vi “dẫn xe” là hành vi điều khiển phương tiện giao thông. Theo cách hiểu thống nhất trong áp dụng pháp luật, người dẫn xe máy trên đường được xem là người đi bộ, không phải là người điều khiển xe.

Do đó, trong trường hợp người đã uống rượu bia nhưng tắt máy, không ngồi trên yên xe, không điều khiển tay lái để tham gia giao thông mà chỉ dắt xe qua chốt kiểm tra, thì không thuộc đối tượng bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải cứ “dắt xe” là chắc chắn không bị xử phạt. Nếu người vi phạm có các hành vi cho thấy mình vẫn đang điều khiển phương tiện, chẳng hạn như nổ máy, ngồi trên yên xe, dùng chân chống để xe tự trôi, vừa đi vừa điều khiển tay ga hoặc điều khiển xe tham gia giao thông, thì vẫn có thể bị xác định là hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn và bị xử phạt theo quy định.

Việc xác định hành vi vi phạm trong trường hợp này sẽ căn cứ vào tình huống thực tế và các dấu hiệu chứng minh việc “điều khiển xe” của người vi phạm.

Ngoài ra, dù không bị xử phạt về nồng độ cồn, người dẫn xe sau khi uống rượu bia vẫn phải tuân thủ các quy định dành cho người đi bộ theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Trường hợp dẫn xe không đúng phần đường, gây cản trở giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng hoặc có hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt theo các lỗi tương ứng.