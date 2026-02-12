Tết đến, đừng sai con chưa 18 tuổi đi mua rượu bia kẻo 'gieo họa' cho người bán

(VTC News) -

Theo quy định tại khoản 2, 3,4 Điều 5 Luật Phòng chống tác hại của rượu bia 2019, các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia gồm:

1. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.

2. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

4. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.

Như vậy, việc bán và cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định đã được trích dẫn ở trên. Nếu có nghi ngờ về độ tuổi, người bán có quyền yêu cầu người mua xuất trình giấy tờ chứng minh.

Bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi sẽ bị phạt tiền, vì vậy, bố, mẹ hay bất cứ người nào đều không được nhờ trẻ đi mua rượu, bia. (Ảnh minh họa)

Điều đó có nghĩa là, các cơ sở bán rượu, bia như các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn… không được bán rượu, bia cho những người chưa đủ 18 tuổi. Những người chưa đủ 18 tuổi sẽ không được đi mua rượu, bia, ai bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi sẽ bị phạt tiền, vì vậy, bố, mẹ hay bất cứ người nào đều không được nhờ trẻ đi mua rượu, bia.

Căn cứ theo Điều 31 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm các quy định về bán, cung cấp rượu, bia như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi;

b) Không niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn của cơ sở bán rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bán rượu, bia tại địa điểm không bán rượu, bia theo quy định của pháp luật;

b) Mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử không đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định của pháp luật.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Bên cạnh đó tại Điều 36 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm các quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không giáo dục, không giám sát, không nhắc nhở thành viên gia đình chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia không bảo đảm chính xác, không khách quan và không khoa học.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc cải chính, loại bỏ thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Như vậy, theo quy định hiện hành việc cha mẹ nhờ con đi mua rượu bia không bị cấm. Tuy nhiên, theo quy định gia đình nếu không giáo dục cho con về việc không uống rượu bia có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu con có hành vi uống bia rượu. Mặt khác, việc

Bên cạnh đó, người bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi cũng sẽ bị xử phạt từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng, do đó người bán sẽ không bán rượu cho con chưa thành niên của bạn, nếu người bán có hành vi bán sẽ bị phạt như trên. Vì vậy bạn không nên nhờ con là người chưa đủ 18 tuổi đi mua bia, rượu giúp.

Người chưa thành niên bị xử phạt như thế nào khi sử dụng rượu, bia?

Quy định tại Điều 30 Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm các quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu bia như sau:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật;

b) Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập;

b) Ép buộc người khác uống rượu bia.