Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam yêu cầu các công ty hoá chất khắc phục hậu quả

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc toà án Pháp hôm 16/6 mở phiên giám đốc thẩm vụ bà Trần Tố Nga kiện 14 tập đoàn hoá chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam/dioxin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói: "Dù chiến tranh đã đi qua, những hậu quả nặng nề vẫn còn tác động sâu sắc đến đất nước và người dân Việt Nam, trong đó có những hậu quả hết sức lâu dài và nghiêm trọng đối với nạn nhân của chất độc da cam/dioxin.

Một lần nữa, chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Trước đó, theo TTXVN, Tòa án Tối cao Pháp đang xem xét mở lại vụ kiện chất độc da cam liên quan đến bà Trần Tố Nga. Sau phiên điều trần tại Tòa án Tối cao Pháp ngày 16/6, các luật sư đại diện cho nguyên đơn người Việt gốc Pháp Trần Tố Nga bày tỏ hy vọng rằng tòa án sẽ đảo ngược phán quyết của Tòa án Phúc thẩm Paris, từ đó mở đường cho việc xem xét lại tư pháp về nội dung vụ kiện của bà chống lại các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc da cam (AO)/dioxin được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Phát biểu với báo chí sau phiên điều trần, luật sư Paul Mathonnet cho biết vụ án không chỉ liên quan đến cá nhân bà Nga mà còn liên quan đến vấn đề quyền tiếp cận công lý của các nạn nhân.

Nếu Tòa án Tối cao bác bỏ phán quyết ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Tòa phúc thẩm Paris, vụ án có khả năng sẽ được chuyển đến một hội đồng thẩm phán khác của tòa phúc thẩm để xem xét lại theo hướng dẫn pháp lý của tòa án cấp cao hơn. Chỉ khi đó, các bên mới có thể tranh luận về các vấn đề then chốt, bao gồm độc tính của chất độc da cam, liệu bà Nga có bị phơi nhiễm hóa chất này hay không, và mối liên hệ có thể có giữa tình trạng sức khỏe của bà và việc phơi nhiễm đó.

Bà Nga kêu gọi đại diện các công ty hóa chất và đội ngũ pháp lý của họ đến Việt Nam và tận mắt chứng kiến ​​cuộc sống của các nạn nhân, sẽ giúp họ hiểu rõ hơn những khó khăn mà các nạn nhân phải gánh chịu.

Bà khẳng định lại rằng vụ kiện là cuộc đấu tranh vì công lý thay mặt cho hàng triệu nạn nhân, cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện bất kể phán quyết cuối cùng của tòa án như thế nào.