Ứng dụng công nghệ giúp nông dân trồng khoai tây thu 73 triệu/hecta

(VTC News) -

Chiều 20/10, tại Thanh Hoá, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tọa đàm “Phát triển chuỗi giá trị khoai tây bền vững” và khởi động dự án “Mùa vụ mới - Sáng kiến nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2. Chương trình hướng tới tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, tạo động lực phát triển ngành hàng khoai tây theo hướng hiệu quả, bền vững.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh, yêu cầu chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết chuỗi giá trị làm nền tảng phát triển.

Trong đó, hợp tác công - tư đóng vai trò kết nối nguồn lực, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để nông dân tiếp cận công nghệ, vốn và thị trường.

Theo ông Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, tỉnh có hơn 913.000 hecta đất nông nghiệp, với nhiều tiềm năng phát triển cây khoai tây. Những năm qua, cây trồng này mang lại doanh thu khoảng 150-200 triệu đồng/ha, lợi nhuận 60-70 triệu đồng/hecta, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất vụ Đông.

Tuy nhiên, trước tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản, việc phát triển khoai tây cần gắn với quy trình canh tác bền vững, tổ chức vùng nguyên liệu tập trung và bảo đảm đầu ra ổn định.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại tọa đàm

Chia sẻ về hiệu quả liên kết chuỗi, bà Nguyễn Mai Chi - Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam, cho biết mô hình sản xuất khoai tây bền vững do PepsiCo và Syngenta triển khai góp phần nâng năng suất bình quân lên 23-26 tấn/ha, có nơi đạt 58 tấn/ha.

Thu nhập của nông dân tăng từ 27 triệu đồng lên 73 triệu đồng/ha nhờ ứng dụng công nghệ, sử dụng giống chất lượng cao và liên kết bao tiêu sản phẩm.

Tại Thanh Hóa, diện tích khoai tây hiện đạt khoảng 1.000-1.500ha mỗi năm, năng suất bình quân 18-20 tấn/ha, sản lượng 20.000-25.000 tấn. Theo bà Lê Thị Huyền Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa, tỉnh còn khoảng 2.500-3.000 hecta đất có khả năng phát triển cây trồng này, tạo dư địa mở rộng vùng nguyên liệu trong thời gian tới.

Dự án giai đoạn 2 được triển khai từ năm 2026 đến 2028 tại Đắk Lắk, Gia Lai và Thanh Hóa, do Quỹ PepsiCo tài trợ, với sự phối hợp của Đối tác Phát triển bền vững Nông nghiệp Việt Nam (PSAV), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Tổ chức CARE tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá chia sẻ thông tin tại tọa đàm.

Dự án đặt mục tiêu hỗ trợ trực tiếp 13.600 nông dân, trong đó có 8.160 phụ nữ và 5.440 nam giới, đồng thời tạo ảnh hưởng gián tiếp tới 73.400 người. Các hoạt động trọng tâm gồm thúc đẩy canh tác tái tạo, giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng khả năng tiếp cận tài chính và hỗ trợ nông dân đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất.

Việc triển khai dự án tại Thanh Hóa được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất tiềm năng, nâng cao giá trị khoai tây vụ Đông và cải thiện thu nhập cho nông hộ.

Thông qua liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, địa phương hướng tới xây dựng chuỗi giá trị khoai tây ổn định, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển nông nghiệp bền vững.