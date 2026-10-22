Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Đi ngang

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới gần như không biến động trong phiên giao dịch ngày 22/10 khi giới đầu tư theo dõi diễn biến đàm phán Nga - Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông và số liệu dự trữ dầu thô của Mỹ.

Ngày 21/10, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian, sớm nhất vào tháng tới. Thông tin được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã gây sức ép lên giá dầu thô trong thời gian gần đây. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình, nguồn cung dầu diesel toàn cầu có thể được cải thiện. Tình trạng khan hiếm mặt hàng này là một trong những yếu tố góp phần đẩy giá dầu tăng trong những tuần qua.

Giá dầu thế giới hôm nay đi ngang. (Ảnh: Oilprice).

Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung. Ngày 21/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định nước này sẵn sàng tự vệ. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố Mỹ không thể kỳ vọng Iran đối thoại trong khi vẫn duy trì phong tỏa và các biện pháp đe dọa.

Dữ liệu của Kpler cho thấy ít nhất 18 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền được ghi nhận trong hai tuần qua. Các nhà phân tích của LSEG cảnh báo hoạt động tấn công tàu chở dầu của Iran đang mở rộng ra ngoài eo biển Hormuz, lan tới vịnh Oman. Diễn biến này đe dọa hoạt động bốc xếp dầu thô tại vùng Vịnh cũng như việc chuyển dầu giữa các tàu phục vụ xuất khẩu trong khu vực.

Một yếu tố hỗ trợ giá dầu là lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô dự trữ của nước này giảm 3,06 triệu thùng trong tuần trước, xuống 412,5 triệu thùng. Mức giảm này lớn hơn đáng kể so với dự báo giảm 820.000 thùng của các nhà phân tích trong khảo sát do Reuters thực hiện.

Ngược lại, lượng nhiên liệu chưng cất dự trữ, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi ấm, tăng 1,68 triệu thùng, lên 104,3 triệu thùng. Trước đó, giới phân tích dự báo lượng dự trữ này giảm 1,16 triệu thùng.

Nhìn chung, giá dầu đang chịu tác động từ cả triển vọng cải thiện nguồn cung nếu xung đột Nga - Ukraine hạ nhiệt và nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu tại Trung Đông. Diễn biến dự trữ dầu thô Mỹ cùng các tín hiệu địa chính trị sẽ tiếp tục là những yếu tố được thị trường theo dõi trong các phiên tới.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 15/10, giá xăng E5 RON92 giảm 732 đồng/lít, không cao hơn 26.971 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.225 đồng/lít, không cao hơn 27.029 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu tăng, giảm tùy loại. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 22 đồng/lít, không cao hơn 29.106 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg, không cao hơn 22.135 đồng/kg.