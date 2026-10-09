Đối thoại với nông dân, Cà Mau tìm lời giải cho phát triển nông nghiệp

(VTC News) -

Tại hội nghị Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2026, ông Nguyễn Hoàng Thoại - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau - cho biết, thời gian qua hoạt động đối thoại đã phát huy hiệu quả, trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân. Nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế hỗ trợ sản xuất, nguồn vốn, phát triển kinh tế hợp tác và đầu tư hạ tầng nông thôn từng bước được tháo gỡ.

Tháo gỡ khó khăn về đầu ra

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tòng, hội viên nông dân ấp Do Thới, xã Hòa Bình, nêu trăn trở về đầu ra cho bốn sản phẩm chủ lực của Cà Mau gồm tôm, cua, lúa gạo và muối. Theo ông, dù có nhiều lợi thế về sản xuất nhưng phần lớn sản phẩm vẫn được tiêu thụ dưới dạng thô, tỷ lệ chế biến sâu còn thấp và người dân vẫn phụ thuộc nhiều vào thương lái.

Cà Mau định hướng hỗ trợ nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp, tăng cường liên kết và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đại diện Sở Công Thương, Phó Giám đốc Dương Vũ Nam, cho biết tỉnh đang triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị, công trình phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, áp dụng các quy trình quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi và chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tỉnh cũng định hướng hình thành các chuỗi liên kết, trong đó doanh nghiệp chế biến giữ vai trò đầu mối, hợp tác xã và nông dân là vùng nguyên liệu. Cà Mau sẽ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, thu hút doanh nghiệp có năng lực trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, thủy sản, logistics và phân phối.

Riêng lĩnh vực thủy sản, địa phương định hướng phát triển chuỗi giá trị toàn diện từ con giống, nuôi trồng, chế biến, logistics lạnh đến xuất khẩu, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Cà Mau định hướng phát triển chuỗi giá trị thủy sản từ con giống, nuôi trồng đến chế biến, logistics lạnh và xuất khẩu.

Đầu tư hạ tầng, mở hướng phát triển nông thôn và du lịch

Một trong những vấn đề được nông dân quan tâm là hạ tầng giao thông. Hội viên Nguyễn Văn Ngoan, Chi hội Nông dân ấp 2, xã Gành Hào, đề nghị sớm tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông đường bộ và đường thủy, phục vụ sản xuất cũng như đời sống người dân.

Theo ông Nguyễn Trường Hận - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau - hệ thống đường tỉnh và các tuyến kết nối khu kinh tế biển hiện vẫn còn một số tuyến có mặt đường hẹp, tải trọng thấp; thiếu các tuyến kết nối ngang với cao tốc, quốc lộ và cảng biển. Những hạn chế này ảnh hưởng đến khả năng khai thác hạ tầng và làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa.

Theo kế hoạch, tổng nhu cầu vốn phát triển kết cấu hạ tầng của Cà Mau đến năm 2030 khoảng 430.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu cho hạ tầng giao thông khoảng 75.650 tỷ đồng. Riêng phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 dự kiến cần khoảng 14.048 tỷ đồng, gồm hơn 12.397 tỷ đồng ngân sách Nhà nước, hơn 1.421 tỷ đồng vốn xã hội hóa và hơn 230 tỷ đồng do Nhân dân đóng góp.

Hội nghị đối thoại là dịp để nông dân Cà Mau phản ánh những khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông sản và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông thôn.

Trong giai đoạn 2026-2030, Cà Mau sẽ ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông giữ vai trò trục chính, có nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa lớn và khả năng kết nối với hệ thống giao thông khu vực. Việc lựa chọn dự án được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, phù hợp nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực, hạn chế đầu tư dàn trải.

Trong khi đó, ông Trần Hữu Hạnh, hội viên nông dân xã U Minh, đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ để người dân, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia khai thác tiềm năng du lịch biển, xây dựng sản phẩm đặc trưng, phát triển du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm đời sống và sản phẩm thủy sản địa phương.

Trước ý kiến này, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết hiện tỉnh chưa có chính sách riêng dành cho phát triển du lịch. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã và hộ kinh doanh vẫn có thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ liên quan theo quy định hiện hành, tùy lĩnh vực và điều kiện cụ thể.

Thời gian tới, ngành chức năng sẽ phối hợp với xã U Minh khảo sát, lựa chọn các hộ dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh có điều kiện và nhu cầu tham gia hoạt động du lịch để hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ xây dựng sản phẩm, kết nối doanh nghiệp lữ hành và quảng bá. Trọng tâm là các sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái, gắn với sinh kế và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Nông dân Cà Mau nêu ý kiến, kiến nghị tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi sau đối thoại tạo ra những chuyển biến trong thực tế.

Ông yêu cầu các sở, ban, ngành đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, không đẩy việc lên cấp trên; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Đồng thời, cần rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu và thực sự đi vào cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Hội Nông dân tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và thị trường; tổng hợp đầy đủ kiến nghị của hội viên và theo dõi đến cùng quá trình giải quyết, không để những phản ánh của người dân dừng lại tại hội nghị.

Cùng với đó, nông dân Cà Mau cần từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tăng cường hợp tác, liên kết, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.