Giá xăng tiếp tục giảm mạnh, giá dầu tăng

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, không cao hơn 25.361 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.816 đồng/lít, không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 444 đồng/lít, không cao hơn 29.550 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg, không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 300 đồng/lít. Đồng thời không chi sử dụng quỹ.

Giá xăng trong nước chiều nay tiếp tục giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc nối lại cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian; lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; một số tàu dầu bị cháy khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 15/10 và kỳ điều hành ngày 22/10 là: 132,362 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 10,232 USD/thùng); 133,488 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95 (giảm 12,222 USD/thùng); 168,012 USD/thùng dầu diesel (tăng 2,898 USD/thùng); 800,640 USD/tấn dầu mazut (tăng 29,048 USD/tấn).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 22/10/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 32.941 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 25.213 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 34.117 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.179 VNĐ/lít; Lào: 40.848 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.924 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 29.550 VNĐ/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.