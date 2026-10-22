Đồng Nai muốn các tỉnh phía Nam đưa hàng hóa về sân bay Long Thành để xuất khẩu

(VTC News) -

Phát biểu tại Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố phía Nam sáng 22/10, ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Công Thương TP Đồng Nai, cho biết việc sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vận hành thương mại trong năm 2026, đang tạo thời cơ vàng để địa phương xây dựng một hệ sinh thái logistics hiện đại, tích hợp đa phương thức và đóng vai trò trung tâm kho vận hàng không hàng đầu khu vực.

Để tối ưu hóa tiềm năng từ sân bay Long Thành, góp phần giải quyết vấn đề chi phí và xây dựng hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh, Đồng Nai đề xuất quy hoạch và phát triển không gian hệ sinh thái logistics phụ trợ quanh sân bay.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang từng bước hoàn thiện, sẽ vận hành thương mại ngay trong năm 2026. (Ảnh: M.Tuệ)

Hiện TP Đồng Nai đang đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch các trung tâm logistics khu vực quanh sân bay Long Thành quy mô trên 100 ha, chuyên phục vụ luồng hàng hóa hàng không tốc độ cao, hàng công nghệ cao, linh kiện điện tử, kho lạnh vaccine, dược phẩm và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đồng thời, hình thành các khu cảng cạn (ICD) và kho bãi, hậu cần vệ tinh tại cảng Phước An và Trảng Bom - Bàu Cạn, để làm điểm trung chuyển giải tỏa hàng hóa cho toàn khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Đồng Nai cũng đang đẩy mạnh liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn với các tổ chức logistics quốc tế, để đào tạo lực lượng lao động chuyên sâu về vận tải hàng không, quản trị kho vận thông minh và thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu hơn 20.000 nhân lực chất lượng cao khi sân bay Long Thành vận hành công suất tối đa.

Cũng theo lãnh đạo Sở Công Thương Đồng Nai, đa phương có lợi thế mạnh logistics khi ngoài sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành còn có cảng Phước An, thuận tiện liên kết hệ thống cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải và các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; cao tốc Bến Lức - Long Thành cùng các đường Vành đai kết nối các tỉnh, thành khu vực.

Ông Long kiến nghị các tỉnh hoàn thiện hạ tầng kết nối giao thông đa phương thức đến sân bay Long Thành; đặc biệt đẩy tiến độ hoàn thành, đưa vào vận hành các trục giao thông kết nối huyết mạch như cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM. Đồng thời sớm triển khai dự án đường sắt chuyên dụng kết nối Trảng Bom - Long Thành - cảng Cái Mép.

Đồng Nai có lợi thế ở vị trí trung tâm kết nối không gian kinh tế Đông Nam, đặc biệt là TP.HCM với nhiều loại hình giao thông. (Ảnh: Q. Nguyễn)

Cùng với đó, nâng cấp nạo vét luồng sông Đồng Nai, sông Nhà Bè, sông Thị Vải cho tàu 2.000 - 3.000 tấn trung chuyển nông sản của Đồng bằng sông Cửu Long về kho lạnh Đồng Nai.

Địa phương này cũng đề xuất các tỉnh thành xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu logistics liên vùng kết nối trực tiếp hải quan, Ban quản lý sân bay Long Thành, các cảng biển, doanh nghiệp chủ hàng và doanh nghiệp vận tải... giúp cắt giảm thời gian thông quan, giảm tối đa chi phí lưu kho bãi.

Đồng thời đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ phát triển hạ tầng, dịch vụ logistics gắn với hạt nhân trung tâm, là sân bay Long Thành.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Đồng Nai, việc phát triển hệ sinh thái logistics gắn với sân bay Long Thành không là nhiệm vụ riêng của Đồng Nai mà là động lực cất cánh cho toàn vùng kinh tế phía Nam. Địa phương này mong muốn tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, đưa các sản phẩm thế mạnh từ Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận, kết nối hệ thống logistics của Đồng Nai để xuất khẩu đi các thị trường toàn cầu.

“Việc sân bay Long Thành vận hành thương mại trong năm 2026, kết hợp với hệ thống cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cảng Phước An và các tuyến giao thông huyết mạch, đang tạo ra thời cơ vàng để Đồng Nai xây dựng một hệ sinh thái logistics hiện đại, tích hợp đa phương thức và đóng vai trò trung tâm kho vận hàng không hàng đầu khu vực”, ông Long cho biết.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng yêu cầu ngành Công Thương các tỉnh phía Nam đảm bảo nguồn hàng, xăng dầu, bình ổn giá cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam do Bộ Công Thương và UBND TP.HCM tổ chức, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề ra giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2026 và đóng góp vào mục tiêu phát triển ngành giai đoạn 2026-2030.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là thời điểm ngành Công Thương đứng trước yêu cầu phải tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tăng trưởng.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị ngành Công Thương các địa phương rà soát lại các kịch bản tăng trưởng của quý cuối năm 2026, đánh giá thực chất từng chỉ tiêu, chỉ rõ những dự án của doanh nghiệp để bù đắp sản lượng và đề xuất giải pháp cụ thể để xử lý.

Đồng thời xác định rõ những vướng mắc, giải quyết sớm để đưa các dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng logistics vào vận hành.

Đặc biệt đảm bảo nguồn hàng, xăng dầu, bình ổn giá cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; cũng như có giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đáp ứng các nguyên tắc quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn xanh và các biện pháp phòng vệ thương mại.