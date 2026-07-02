UAV Nga tấn công thủ đô Kiev, đốt cháy khách sạn khu trung tâm

(VTC News) -

Khách sạn Premier Palace ở Kiev bốc cháy sau vụ tấn công bằng UAV của Nga. (Video: X)

Trên ứng dụng Telegram, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông tin “Kiev đang bị tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (drone) tấn công” và mái nhà của một khách sạn đang bốc cháy. Những hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy đám cháy dữ dội đang bùng phát ngoài tầm kiểm soát ở tầng thượng của tòa nhà trên đại lộ Shevchenko trung tâm thành phố.

Ông Klitschko cho biết thêm Kiev cũng bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo và vụ tấn công khiến 5 người bị thương. Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở Kiev.

Có nhiều người bị mắc kẹt trong tòa nhà chung cư 9 tầng bị hư hại và mái của tòa nhà chung cư cao tầng khác đang bốc cháy. Những hình ảnh khác trên kênh Telegram không chính thức cho thấy người dân đổ xuống các ga tàu điện ngầm dưới lòng đất để trú ẩn.

Người dân tìm nơi trú ẩn tại ga tàu điện ngầm ở Kiev. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo cuộc tấn công vào Nga ngay trong đêm là điều rất có thể xảy ra và cho biết ông sẽ rút ngắn thời gian lưu trú tại Dublin.

Ngay trước khi vụ nổ bắt đầu, Không quân Ukraine cũng phát thông báo nhiều nhóm drone của Nga đang hướng về Kiev và thành phố khác, bao gồm Mykolaiv, Konotop và Kherson.

Xung đột Nga - Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt khi 2 bên tiếp tục các đòn tấn công mạnh vào nhau. Hôm 1/7, Ukraine cũng thực hiện cuộc tấn công cơ sở công nghiệp quốc phòng mang tính “chiến lược” của Liên bang Nga tại tỉnh Penza, nơi phát triển và sản xuất các linh kiện cho vũ khí tên lửa được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Theo báo The Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó xác định mục tiêu là Viện Nghiên cứu Đo lường Vật lý Cổ phần (NIIFI), một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Liên bang Nga về thiết bị đo lường phục vụ lĩnh vực vũ trụ, hàng không và quân sự.