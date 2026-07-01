Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine tấn công loạt cơ sở chiến lược của Nga

Ngày 1/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng của nước này đã tấn công một cơ sở công nghiệp quốc phòng mang tính “chiến lược” của Liên bang Nga tại tỉnh Penza, nơi phát triển và sản xuất các linh kiện cho vũ khí tên lửa được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kiev. (Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN)

Theo báo The Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó xác định mục tiêu là Viện Nghiên cứu Đo lường Vật lý Cổ phần (NIIFI), một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Liên bang Nga về thiết bị đo lường phục vụ lĩnh vực vũ trụ, hàng không và quân sự.

Doanh nghiệp này là một phần của Russian Space Systems, công ty con thuộc tập đoàn nhà nước Roscosmos, chuyên sản xuất các cảm biến cho tên lửa Iskander, Kalibr và Kh-101; các linh kiện dành cho máy bay Su-34, Su-35 và Tu-95MS; đồng thời chế tạo thiết bị phục vụ các vệ tinh quân sự của Liên bang Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết họ đã xác nhận các đòn tấn công trúng mục tiêu và khói bốc lên tại cơ sở này, trong khi mức độ thiệt hại đầy đủ vẫn đang được đánh giá.

Tổng thống Zelensky cũng xác nhận một cuộc tấn công khác nhằm vào nhà máy lọc dầu tại Ufa, đồng thời mô tả đây là một trong những cơ sở sản xuất dầu bôi trơn lớn nhất của Liên bang Nga. Theo ông, nhà máy nằm cách tiền tuyến hơn 1.300 km.

Ông Zelensky nói: “Mỗi ngày, kế hoạch ’trừng phạt tầm xa‘ của Ukraine đều được triển khai. Đây là phản ứng hoàn toàn chính đáng đối với mọi hành động mà Liên bang Nga gây ra cho chúng tôi”.

Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận tức thời về thông tin mà Tổng thống Ukraine đưa ra ở trên.

Trước đó trong đêm, theo kênh Telegram Exilenova Plus, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Donetsk do Liên bang Nga kiểm soát, sau đó xảy ra hỏa hoạn. Hiện vẫn chưa rõ mục tiêu nào đã bị tấn công tại thành phố này.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công một cây cầu đường bộ bắc qua sông Malyi Kalchyk ở tỉnh Donetsk, một cây cầu đường sắt bắc qua sông Tepla gần thị trấn Nyzhnioteple do Liên bang Nga kiểm soát tại tỉnh Luhansk và một điểm vượt phục vụ hậu cần quân sự gần khu định cư Novoocheretuvate do Liên bang Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk.

Theo quân đội Ukraine, các lực lượng của Liên bang Nga sử dụng những tuyến vượt này để vận chuyển binh sĩ, vũ khí, đạn dược và các nguồn tiếp tế quân sự.

Quân đội Ukraine cũng cho biết đã tấn công một kho nhiên liệu tại Melitopol do Liên bang Nga kiểm soát, ba kho hậu cần quân sự ở tỉnh Kursk của Nga và tại các khu vực do Nga kiểm soát thuộc các tỉnh Donetsk và Kharkiv, cũng như năm sở chỉ huy điều khiển thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga tại các khu vực do nước này kiểm soát thuộc các tỉnh Zaporizhzhia và Donetsk.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga và các vùng lãnh thổ do nước này kiểm soát nhằm làm suy giảm khả năng tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự của Moskva.

Ngày 30/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Trung tâm Thông tin liên lạc Không gian Dubna của Liên bang Nga tại tỉnh Moskva đã tiếp tục bị tấn công, đồng thời nhấn mạnh Ukraine đang “từng bước triển khai kế hoạch trừng phạt tầm xa” đối với Liên bang Nga.

Trước đó, Ukraine đã tấn công cơ sở này vào ngày 22/6. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công đã làm hư hại một ăng-ten thông tin vệ tinh MARK-IV cao 32 mét cùng tòa nhà điều hành chính của cơ sở, nơi hỗ trợ các hoạt động thông tin liên lạc quân sự, tình báo và vận hành vệ tinh của Liên bang Nga.