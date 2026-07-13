Tuyển sinh 2026: Học bổng thu hút sự quan tâm của học sinh 2k8

(VTC News) -

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh phải hoàn tất đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 14/7.

Học bổng là tiêu chí được quan tâm khi chọn trường

Khi thời hạn này đến gần, nhiều thí sinh bắt đầu rà soát lại ngành học, thứ tự nguyện vọng và khả năng đáp ứng các điều kiện xét tuyển. Bên cạnh mức điểm và cơ hội trúng tuyển, giá trị học bổng, điều kiện xét, thời gian áp dụng cùng mức học phí thực tế sau hỗ trợ cũng được quan tâm nhiều hơn.

Thí sinh 2k8 và phụ huynh tìm hiểu học bổng và chương trình học tại HIU.

Những thông tin này giúp người học có thêm căn cứ đánh giá mức độ phù hợp giữa năng lực cá nhân, định hướng ngành học và điều kiện tài chính của gia đình trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Ở góc độ phụ huynh, học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ chi phí ban đầu. Đây còn là một trong những căn cứ để gia đình dự trù tài chính, đánh giá tổng chi phí toàn khóa và cân nhắc khả năng theo học lâu dài.

Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), thí sinh 2k8 có thể sử dụng kết quả học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm đánh giá năng lực để xét tuyển. Các chính sách học bổng được áp dụng theo từng nhóm ngành và điều kiện cụ thể của mỗi chương trình.

Theo nhà trường, việc công bố cụ thể các nhóm học bổng giúp thí sinh thuận tiện đối chiếu điều kiện, nhận diện lợi thế của bản thân và lựa chọn chương trình phù hợp trong giai đoạn hoàn tất nguyện vọng.

Chính sách học bổng được thiết kế theo nhiều nhóm tiêu chí

Điểm đáng chú ý của chính sách học bổng HIU năm 2026 là phạm vi hỗ trợ được mở rộng cả về giá trị lẫn tiêu chí tiếp cận.

Ở khối ngành Khoa học Sức khỏe, HIU áp dụng mức học bổng cao nhất lên đến 120 triệu đồng cho toàn khóa. Cụ thể, học bổng Hippocrates áp dụng cho ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có giá trị 120 triệu đồng trong 4 năm học. Ngành Dược, Điều dưỡng chương trình tiếng Anh có mức 100 triệu đồng, trong khi Y học Cổ truyền và Y học Dự phòng có mức 60 triệu đồng cho toàn khóa.

Sinh viên Y Khoa HIU thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Ở các khối ngành khác, chính sách học bổng cũng được thiết kế theo nhiều hướng khác nhau. Học bổng IELTS có giá trị lên đến 59 triệu đồng. Học bổng Future Leader ở một số ngành như Digital Marketing, Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng chương trình tiếng Anh có mức 112 triệu đồng toàn khóa. Các ngành còn lại được hỗ trợ 12 triệu đồng ngay từ học kỳ đầu tiên.

Ngoài ra, còn có học bổng AI Co-Creator trị giá 18 triệu đồng dành cho thí sinh có khả năng ứng dụng công nghệ. Các học bổng thành tích vẫn được duy trì, gồm học bổng cho thủ khoa toàn trường, thủ khoa khối ngành và học bổng tài năng.

Cách thiết kế này cho thấy học bổng không chỉ tập trung vào một tiêu chí duy nhất. Bên cạnh học lực, ngoại ngữ, định hướng ngành học và khả năng ứng dụng công nghệ cũng là những yếu tố được đưa vào xem xét, qua đó mở ra thêm cơ hội cho thí sinh có thế mạnh khác nhau.

Phụ huynh quan tâm cả chi phí dài hạn lẫn môi trường đào tạo

Trên thực tế, điều nhiều gia đình quan tâm không chỉ là mức hỗ trợ ban đầu, mà còn là tổng chi phí trong suốt quá trình học ĐH.

Ngoài học bổng, học phí cũng là một trong những yếu tố được nhiều phụ huynh và học sinh tìm hiểu khi chọn trường. Hiện nay, học phí HIU trung bình từ 55 triệu đồng/năm cho lộ trình đào tạo 4 năm. Khi đi kèm các chính sách học bổng, mức chi phí này góp phần giảm nhẹ gánh nặng ban đầu cho nhiều gia đình.

Cam kết không tăng học phí của HIU cho thấy sự ổn định và nhất quán trong đồng hành cùng người học.

Một điểm cộng khác là cam kết không tăng học phí trong toàn khóa. Đây là chính sách HIU đã duy trì liên tục từ năm học 2021 – 2022 đến nay, cho thấy sự ổn định và nhất quán trong việc đồng hành cùng người học. Nhờ đó, phụ huynh có thể chủ động hơn trong việc tính toán kế hoạch tài chính dài hạn cho con, thay vì lo chi phí phát sinh qua từng năm học.

Cơ sở học và thực hành dành riêng cho Khối Kinh doanh - Công nghệ - Xã hội HIU.

Không chỉ chi phí học tập, môi trường đào tạo gắn với thực hành cũng là tiêu chí được nhiều học sinh quan tâm khi chọn trường. Tại HIU, sinh viên (SV) được tiếp cận hệ thống thực hành và mô phỏng nghề nghiệp theo từng lĩnh vực đào tạo.

Với khối Khoa học Sức khỏe, trường có Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trung tâm thực hành hơn 7.000m² và HIU Clinic, Nhà thuốc Hồng Bàng cùng hơn 25 bệnh viện đối tác.

Ở các nhóm ngành Kinh tế - Quản trị, Công nghệ - Kỹ thuật và Khoa học xã hội, sinh viên được học tập tại một cơ sở đặc thù dành riêng với các phòng học cũng là trung tâm thực hành như: studio truyền thông, ngân hàng mô phỏng, phiên tòa giả định hay tổ hợp nhà hàng - khách sạn Sulyna, trung tâm ứng dụng công nghệ - kỹ thuật… Nhà trường cũng phát triển hệ thống thư viện số cùng đa dạng câu lạc bộ học thuật tương ứng từng nhóm ngành nhằm phục vụ việc học tập và phát triển kỹ năng cho sinh viên.

Sinh viên thực hành tại studio, tiếp cận công việc thực tế ngay trong quá trình học.

Ở thời điểm hoàn tất nguyện vọng, việc cân nhắc đồng thời ngành học, học bổng, học phí và điều kiện đào tạo sẽ giúp thí sinh sắp xếp lựa chọn phù hợp hơn với năng lực, định hướng và khả năng tài chính của gia đình.