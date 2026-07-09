Tuyên Quang có 5 môn lọt top 10 địa phương điểm trung bình cao nhất cả nước

(VTC News) -

Theo báo cáo thống kê và phân tích phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD&ĐT công bố ngày 1/7, dữ liệu điểm thi tại tỉnh Tuyên Quang đặc biệt nổi trội hơn so với năm 2025.

Năm 2025, Tuyên Quang chỉ góp mặt trong top 10 cả nước ở môn Tin học với điểm trung bình 7,328 (xếp thứ 6), đồng thời là địa phương nhiều điểm 10 nhất môn Công nghệ - Nông nghiệp và đứng thứ 9 cả nước về số điểm 10 môn Lịch sử. Tuy nhiên, bước sang kỳ thi năm 2026, điểm số của tỉnh này thay đổi rõ rệt với nhiều biến động đáng chú ý.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Tuyên Quang bất ngờ vươn lên nhóm dẫn đầu ở nhiều môn thi. Nổi bật nhất là môn Tiếng Anh khi địa phương này xếp thứ 2 cả nước về điểm trung bình với 5,397 điểm, chỉ sau Hà Nội và vượt qua nhiều địa phương vốn có truyền thống dạy học ngoại ngữ như TP.HCM hay Quảng Ninh.

5 môn thi ở Tuyên Quang có điểm trung bình lọt top 10 địa phương.

Ở môn Hóa học, Tuyên Quang tiếp tục gây chú ý khi đứng thứ 2 toàn quốc với điểm trung bình 6,766, chỉ xếp sau Hà Tĩnh và vượt Hà Nội. Môn Vật lý cũng ghi nhận kết quả cao khi địa phương này đứng thứ 9 cả nước với điểm trung bình 5,827, xếp trên Hải Phòng.

Không chỉ các môn thuộc khối khoa học tự nhiên, Tuyên Quang còn góp mặt trong nhóm 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất ở môn Địa lý (5,230 điểm, xếp thứ 9) và vị trí thứ 8 cả nước ở môn Lịch sử với điểm trung bình 6,314.

Xét về điểm tuyệt đối, Tuyên Quang cũng nằm trong nhóm 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất ở hai môn Sinh học và Công nghệ - Nông nghiệp.

Riêng đối với môn Toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cả nước ghi nhận 4.208 điểm 10. Trong đó, Tuyên Quang 154 bài thi đạt điểm 10. Hà Nội dẫn đầu với 676 điểm 10, tiếp đến là TP.HCM với 445 điểm, Nghệ An có 350 điểm 10, Ninh Bình (287), Hưng Yên (286), Bắc Ninh (272), Hà Tĩnh (167).

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm đặc trước những diễn biến liên quan đến kết quả tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh: Viên Minh)

Trong khi tại kỳ thi năm 2025, Tuyên Quang không có bất kỳ bài thi nào đạt điểm 10 môn Toán. Đáng chú ý hơn, nếu tính theo tỷ lệ điểm 10 trên tổng số thí sinh dự thi, Tuyên Quang đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Hà Tĩnh.

Ngoài ra, điểm bất thường ở đây, 147/154 bài thi đạt điểm tuyệt đối môn Toán của tỉnh này thuộc về học sinh trường THPT Chuyên Tuyên Quang, chiếm khoảng 95,5% số điểm 10 của toàn tỉnh.

Dữ liệu điểm thi cũng cho thấy một dải số báo danh liền kề của trường này có tỷ lệ điểm cao nổi bật. Cụ thể, trong 328 bài thi thuộc dải số báo danh liên tiếp có 147 bài đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm.