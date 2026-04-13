FIFA bác đề nghị của Iran, Italy có cơ hội dự World Cup 2026

(VTC News) -

Theo Al Jazeera, FIFA đã bác bỏ đề nghị của Iran về việc chuyển các trận đấu World Cup 2026 khỏi Mỹ trong bối cảnh căng thẳng chiến sự liên quan đến Mỹ và Israel. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xác nhận quyết định này, cho biết FIFA sẽ không thay đổi địa điểm thi đấu của đội tuyển Iran dù phía Tehran nhiều lần yêu cầu.

“FIFA cuối cùng đã quyết định rằng các trận đấu không được chuyển khỏi địa điểm ban đầu”, bà Sheinbaum phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mexico City.

Tổng thống Sheinbaum cho biết việc di dời địa điểm là không khả thi do vướng mắc lớn về hậu cần, do đó FIFA quyết định giữ nguyên lịch thi đấu như ban đầu.

Theo Goal, FIFA đang tính đến khả năng Iran rút lui khỏi World Cup 2026 và chuẩn bị sẵn một phương án thay thế, qua đó mở ra hy vọng cho tuyển Italy có thể góp mặt tại giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Iran nằm ở bảng G World Cup 2026 cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand, dự kiến ​​sẽ thi đấu tất cả các trận tại Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, Italy đã lỡ hẹn với World Cup sau thất bại trên chấm luân lưu trước Bosnia & Herzegovina ở vòng play-off khu vực châu Âu. Tuy nhiên, nếu Iran không thể tham dự, đội tuyển Azzurri hoàn toàn có cơ hội trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh theo một con đường đặc biệt.

Hiện tại, khả năng góp mặt của Iran vẫn còn bỏ ngỏ do ảnh hưởng từ căng thẳng chiến sự, dù Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định đội bóng này vẫn nằm ở bảng đấu cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Theo lịch, Iran sẽ ra quân ngày 16/6 gặp New Zealand, sau đó lần lượt đối đầu Bỉ và Ai Cập tại Mỹ.

Ngày 7/4, Bộ trưởng Thể thao Iran, ông Ahmad Donyamali cho biết chính phủ nước này sẽ chỉ chốt quyết định tham dự World Cup 2026 sau khi FIFA chính thức trả lời về việc có chấp thuận chuyển các trận đấu của đội tuyển Iran khỏi Mỹ hay không.

Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) đã đề nghị FIFA dời 3 trận vòng bảng của họ từ Mỹ sang Mexico, với lý do lo ngại về tình hình an ninh trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran. Song song đó, Bộ Thể thao Iran cũng đã tạm thời cấm các đội tuyển và CLB của họ thi đấu tại những quốc gia được xem là “không thân thiện” cho đến khi có thông báo mới.

Vì vậy, sau khi FIFA từ chối đề nghị chuyển địa điểm thi đấu của Iran khỏi Mỹ, nguy cơ đội bóng châu Á rút lui càng trở nên rõ ràng hơn. Điều này buộc FIFA phải tính đến phương án khẩn cấp.

Theo RMC Sport dẫn lại nguồn từ The Athletic, FIFA đang bàn thảo phương án tổ chức một vòng play-off liên lục địa đặc biệt, trong trường hợp Iran rút lui khỏi World Cup. Vòng play-off này sẽ bao gồm 2 đội đến từ châu Á và 2 đội đến từ châu Âu trong số các đội không đủ điều kiện tham dự giải đấu. Với thứ hạng hiện tại, tuyển Italy gần như chắc chắn sẽ có suất tham dự nếu kịch bản này xảy ra.

Việc vắng mặt ở hai kỳ World Cup gần nhất (2018 và 2022) đã khiến bóng đá Ý rơi vào khủng hoảng, thậm chí kéo theo việc HLV Gennaro Gattuso và lãnh đạo liên đoàn từ chức. Vì thế, cơ hội “hồi sinh” lần này nếu thành hiện thực sẽ mang ý nghĩa cực kỳ lớn.

Tuyển UAE cũng có thể được cân nhắc góp mặt ở vòng play-off đặc biệt, sau khi họ để thua Iraq - đội sau đó đã giành vé vào vòng play-off liên lục địa và tiến tới trận chung kết.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico, từ ngày 11/6 đến 19/7. Giải đấu lần đầu tiên có sự tham gia của 48 đội tuyển, hứa hẹn mang đến quy mô và sức hấp dẫn lớn chưa từng có.