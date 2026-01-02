HLV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tìm bến đỗ mới

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - ông Nguyễn Tuấn Kiệt vừa quyết định chia tay đội Ngân hàng Công thương (Vietinbank). Nhiều khả năng, nhà cầm quân này gia nhập đội bóng mới Hà Nội Tasco - đại gia của làng bóng chuyền Việt Nam.

Quyết định trên khiến nhiều người bất ngờ bởi ông Kiệt vốn đã ổn định công việc từ lâu ở Vietinbank. Hà Nội Tasco mới nhận được nguồn tài trợ lớn và thăng hạng giải Vô địch quốc gia từ năm nay. Họ sẵn sàng chi trả các khoản lương, thưởng lớn để thuyết phục ông ngồi vào "ghế nóng".

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt có thể dẫn dắt đội Tasco Hà Nội.

Ở cấp độ câu lạc bộ, ông Kiệt để lại dấu ấn lớn với danh hiệu Á quân giải Vô địch quốc gia năm 2019 cùng Vietinbank; Vô địch AVC Club 2023 cùng Sport Center 1; Hạng 4 giải Vô địch quốc gia 2025 cùng Vietinbank; Hạng 4 Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 cùng Quảng Ninh.

Trên bình diện đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt để lại nhiều dấu ấn rực rỡ rong 2 năm vừa qua. Ông vô địch SEA V.League 2025 (Chặng 2); giành quyền tham dự FIVB World Championship 2025; huy chương Bạc SEA Games 30, 32, 33; vô địch 3 lần liên tiếp AVC Nations Cup (dưới cả tên gọi cũ AVC Challenge Cup); hạng 3 FIVB Challenger Cup 2024.

Ít ngày tới, bản hợp đồng chính thức giữa ông Kiệt và đội Tasco Hà Nội có thể được công bố. Đại diện Thủ đô vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ thêm một loạt ngôi sao như libero Nguyễn Khánh Đang (VTV Bình Điên Long An), Lê Thanh Thúy (LPBank Ninh Bình), Vi Thị Như Quỳnh (Quảng Ninh)...cùng các tuyển thủ khác như Ánh Thảo và Yến Nhi.

Tasco Hà Nội chắc chắn sẽ đặt mục tiêu rất cao ở mùa giải năm nay. Họ kì vọng vào màn trình diễn của các ngôi sao trên sân cùng trình độ chuyên môn được khẳng định của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt.