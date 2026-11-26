(VTC News) -

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất sáng 24/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai yêu cầu: xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong đời sống; đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân sáng tạo những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật và sức lay động.

Đây không chỉ là vấn đề nâng cao nhận thức về văn hóa mà còn đặt ra yêu cầu cụ thể đối với mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và các cơ quan quản lý. Văn hóa phải được thể hiện trong hành vi, lối sống; hoạt động sáng tạo phải được tôn trọng, khuyến khích nhưng luôn gắn với trách nhiệm xã hội.

Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Văn hóa phải trở thành nếp sống, chuẩn mực ứng xử



Trong định hướng về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam phải “thể hiện trong giáo dục và ứng xử hằng ngày”. Gia đình, nhà trường, cộng đồng cùng có trách nhiệm nuôi dưỡng nhân cách, bảo vệ trẻ em, giúp người trẻ lựa chọn thông tin và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng.

Bàn về yêu cầu này, PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho rằng những giá trị văn hóa của dân tộc được hình thành, vun đắp qua hàng trăm, hàng nghìn năm lịch sử. Đó là tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, tình yêu thương đồng bào, sự dũng cảm và sáng tạo trong lao động. Những giá trị ấy cần tiếp tục được gìn giữ, bồi đắp và thể hiện trong đời sống hôm nay.

theky.png Văn hóa phải bắt đầu từ những điều cụ thể nhất. Làm tốt những điều cụ thể mới làm được những điều lớn lao. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Theo ông, việc trao truyền văn hóa đôi khi bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị, qua lời ru của bà, của mẹ và những câu ca dao quen thuộc như: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”; “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”...

Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành, có người giữ được phẩm chất văn hóa của mình, nhưng cũng có người xuất hiện những lệch lạc trong suy nghĩ và hành vi ứng xử.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ dẫn ví dụ về một va chạm giao thông. Nếu hai người biết thông cảm, cùng nhường nhịn và xin lỗi nhau, sự việc có thể được giải quyết nhẹ nhàng, không gây ách tắc. Ngược lại, thái độ nóng nảy, lớn tiếng tranh cãi có thể khiến chuyện nhỏ trở thành mâu thuẫn lớn.

Từ đó có thể thấy, văn hóa phải được bắt đầu từ những hành vi cụ thể trong đời sống. “Văn hóa phải bắt đầu từ những điều cụ thể nhất. Làm tốt những điều cụ thể mới làm được những điều lớn lao”, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cũng cho rằng Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra trong năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam trên phạm vi cả nước là dịp để mỗi người nhắc nhớ về nguồn cội, bản sắc và trách nhiệm của mình đối với văn hóa dân tộc. Việc trau dồi, vun đắp các giá trị văn hóa cần được thực hiện thường xuyên, trở thành ý thức trong đời sống.

Tuy nhiên, để các chuẩn mực văn hóa không chỉ dừng lại ở nhận thức mà trở thành hành động tự giác, cần nhìn thẳng vào những khoảng cách trong thực tiễn. Từ góc độ này, PGS.TS Bùi Văn Dũng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho rằng các hệ giá trị có mối quan hệ chặt chẽ. Những mục tiêu chung của quốc gia được nuôi dưỡng bằng nền tảng văn hóa, được trao truyền trong gia đình và thể hiện qua phẩm chất, hành vi của từng con người. Một xã hội nhân ái cần những gia đình biết yêu thương, những công dân biết tôn trọng và có trách nhiệm với nhau.

Ông Bùi Văn Dũng cho rằng, khoảng cách đáng suy nghĩ hiện nay là giữa việc thừa nhận một chuẩn mực với việc tự giác thực hiện, nhất là khi chuẩn mực ấy đòi hỏi mỗi người phải từ bỏ sự thuận tiện hoặc lợi ích riêng.

Theo ông, nếu một hành vi chưa đúng liên tục được bỏ qua, nó có thể dần bị coi là bình thường. Khi đó, người vi phạm dễ tự biện hộ, trong khi người thực hiện đúng có thể cảm thấy mình chịu thiệt, lẻ loi. Vì vậy, xây dựng hệ giá trị văn hóa cần kết hợp giáo dục, nêu gương với thực hiện nghiêm các quy định. Người lớn phải làm gương trong gia đình; nhà trường cần đánh giá trung thực, không dung túng gian lận; người đứng đầu cơ quan phải gương mẫu, giải quyết công việc minh bạch. Người làm đúng cần được bảo vệ, hành vi vi phạm phải được xử lý công bằng.

“Những giá trị tốt đẹp được thực hành thường xuyên sẽ dần trở thành nếp sống. Qua đó, mỗi người góp phần tạo nên môi trường văn hóa, đồng thời được môi trường ấy nuôi dưỡng và nâng đỡ”, PGS.TS Bùi Văn Dũng nhấn mạnh.

PGS.TS Bùi Văn Dũng cũng cho rằng hiệu quả của các chính sách, phong trào văn hóa cần được nhìn nhận qua những chuyển biến thực chất trong đời sống: người dân có được tôn trọng hơn, việc chung có được chăm lo tốt hơn, người yếu thế có được hỗ trợ kịp thời hơn hay không. Đây là những yếu tố góp phần củng cố niềm tin và khuyến khích người dân tự giác tham gia xây dựng môi trường văn hóa.

Đối với thế hệ trẻ, ông nhấn mạnh sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng cần trở thành trách nhiệm thường xuyên, thay vì chỉ được đặt ra khi trẻ mắc lỗi hoặc xảy ra sự việc đáng tiếc. Trước tác động của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, người trẻ cần được trang bị khả năng tự đánh giá, kiểm chứng thông tin và sử dụng công nghệ có trách nhiệm, thay vì chỉ phụ thuộc vào các biện pháp ngăn chặn, cấm đoán.

Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong đời sống. (Ảnh minh hoạ)

Mở rộng không gian sáng tạo, chăm lo tài năng trẻ

Đưa các giá trị văn hóa vào đời sống là một yêu cầu quan trọng, nhưng để văn hóa không ngừng phát triển, cần tạo điều kiện cho những sáng tạo mới ra đời. Đây cũng là nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh trong định hướng về gìn giữ bản sắc và làm giàu văn hóa dân tộc.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu đất nước phải có những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật và sức lay động, phản ánh chân thực lịch sử, cuộc sống, khát vọng của Nhân dân. Đồng thời, cần tin tưởng, trân trọng người sáng tạo, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, bảo đảm “tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân”. Việc tạo môi trường dân chủ, cởi mở để người sáng tạo tìm tòi, trao đổi, tranh luận nghề nghiệp có căn cứ, tôn trọng lẫn nhau cũng được đặt ra như một yêu cầu quan trọng.

bui-van-dung.jpg Những giá trị tốt đẹp được thực hành thường xuyên sẽ dần trở thành nếp sống. Qua đó, mỗi người góp phần tạo nên môi trường văn hóa, đồng thời được môi trường ấy nuôi dưỡng và nâng đỡ PGS.TS Bùi Văn Dũng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

Bàn về vai trò của văn học, nghệ thuật, ông Nguyễn Thế Kỷ cho rằng đây là lĩnh vực quan trọng của văn hóa, thể hiện khát vọng hướng tới chân, thiện, mỹ. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới cũng nhấn mạnh vai trò của lĩnh vực này trong bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, lối sống và tâm hồn con người.

Theo ông, văn học, nghệ thuật có khả năng tác động sâu sắc đến nhận thức, tình cảm và tâm hồn công chúng. Những câu ca, lời thơ giàu ý nghĩa nhân văn có thể đi vào lòng người, bồi đắp tình yêu thương, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản cũng cần phát huy vai trò định hướng dư luận, lan tỏa những giá trị tích cực và đấu tranh với thông tin xấu độc.

Còn PGS.TS Bùi Văn Dũng nhấn mạnh trách nhiệm của báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật cần được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với việc bồi dưỡng con người. “Mỗi tác phẩm cần được nhìn nhận cả ở những điều nó để lại trong suy nghĩ, tình cảm và cách ứng xử của công chúng”, PGS.TS Bùi Văn Dũng chia sẻ.

Phân tích cụ thể hơn, ông cho rằng báo chí trước hết phải bảo đảm tính chính xác, công tâm và tinh thần nhân văn, từ khâu lựa chọn đề tài đến đặt tiêu đề, sử dụng hình ảnh. Việc phản ánh những vấn đề tiêu cực, đấu tranh với sai phạm cần có căn cứ và được thực hiện với tinh thần trách nhiệm, góp phần bảo vệ lẽ phải, quyền lợi chính đáng của người dân và khắc phục những bất cập trong xã hội. Đối với xuất bản, cần coi trọng chất lượng bản thảo, biên tập, kiểm chứng và sự phù hợp với từng nhóm bạn đọc, nhất là trẻ em.

Với văn học, nghệ thuật, cần những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh chân thực đời sống và có sức lay động. Công chúng được bồi đắp tâm hồn khi hiểu thêm một số phận, biết cảm thông, biết suy nghĩ về lựa chọn và trách nhiệm của mình. Muốn có tác phẩm như vậy, phải tôn trọng tìm tòi sáng tạo, chăm lo tài năng, bảo vệ quyền tác giả và tạo điều kiện để người làm nghề đầu tư nghiêm túc cho chất lượng.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam là những căn cứ quan trọng để triển khai các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực này. Theo ông, cần chú trọng hiệu quả sử dụng nguồn lực, mở rộng khả năng tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của người dân, nhất là ở những vùng còn khó khăn.

Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng tác động đến hoạt động truyền thông và sáng tạo, ông Dũng cho rằng cần đổi mới cách thể hiện, quảng bá và phân phối sản phẩm văn hóa. Những tác phẩm có giá trị cần được đầu tư để trở nên hấp dẫn hơn, có khả năng tiếp cận rộng rãi công chúng.

“Lượt xem giúp nhận biết mức độ tiếp cận; còn uy tín lâu dài được tạo dựng từ chất lượng, trách nhiệm và sự tôn trọng người đọc, người xem”, PGS.TS Bùi Văn Dũng nhấn mạnh.

Từ những yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra tại lễ kỷ niệm, có thể thấy phát triển văn hóa không chỉ là nhiệm vụ gìn giữ những giá trị đã được trao truyền mà còn đòi hỏi khả năng làm giàu các giá trị ấy trong đời sống hiện đại. Muốn vậy, cần bắt đầu từ việc xây dựng con người có nhân cách, trách nhiệm, đồng thời tạo dựng môi trường để trí thức, văn nghệ sĩ phát huy tài năng và đóng góp những sáng tạo có giá trị.

Khi các chuẩn mực văn hóa trở thành ý thức và hành động tự giác của mỗi người, những giá trị tốt đẹp sẽ được gìn giữ trong gia đình và lan tỏa trong xã hội. Cùng với đó, những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật và sức lay động sẽ tiếp tục bồi đắp đời sống tinh thần, làm giàu văn hóa Việt Nam và trở thành hành trang cho các thế hệ mai sau.