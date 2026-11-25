(VTC News) -

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, sáng 24/11, khi đề cập việc gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tạo môi trường dân chủ, cởi mở cho hoạt động sáng tạo.

Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới cách quản lý, đầu tư cho văn hóa để đội ngũ văn nghệ sĩ có điều kiện phát huy tài năng, cho ra đời những tác phẩm có giá trị lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Cởi mở trong quản lý, trách nhiệm trong sáng tạo

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng yêu cầu của người đứng đầu Đảng, Nhà nước về tin tưởng, trân trọng người sáng tạo, bảo đảm tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân rất đúng và trúng với thực tiễn.

“Trong giai đoạn hiện nay, văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam cần phát triển lên một tầm cao mới, đổi mới về nội dung, làm phong phú thêm đời sống văn hóa của đất nước. Muốn vậy, trước hết phải thay đổi nhận thức về vai trò của những người làm văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ. Họ cần có môi trường tự do sáng tạo, được quyền tìm tòi, cống hiến và mang đến những giá trị mới cho Nhân dân”, ông Lê Quốc Lý nói.

Ông Lê Quốc Lý chỉ ra một hạn chế lớn trong công tác quản lý văn hóa lâu nay là còn nặng về biện pháp hành chính mà chưa khơi dậy được sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao.

Dẫn chứng từ những chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc tại Việt Nam, PGS.TS Lê Quốc Lý cho rằng các nghệ sĩ nước bạn đã tạo ra giá trị rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Hai đêm diễn của BLACKPINK năm 2023 thu hút hơn 67.000 khán giả, doanh thu bán vé hơn 333 tỷ đồng. Gần đây, hai đêm diễn của BIGBANG cũng tại sân vận động Mỹ Đình thu hút khoảng 85.000-90.000 lượt khán giả, tổng thu du lịch của Thủ đô trong hai ngày diễn ra sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng.

“Chẳng lẽ văn nghệ sĩ Việt Nam lại thua kém về khả năng sáng tạo? Vấn đề là chúng ta phải tạo được môi trường để họ phát huy năng lực của mình”, PGS.TS Lê Quốc Lý nói.

le-quoc-ly-15222077.jpg Qua việc phản ánh sự thật, các tác phẩm văn học, nghệ thuật cần góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. PGS.TS Lê Quốc Lý

Ông Lê Quốc Lý nhìn nhận việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tạo môi trường dân chủ, cởi mở để người sáng tạo tìm tòi, trao đổi, tranh luận nghề nghiệp cũng đặt ra yêu cầu đổi mới từ cả hai phía: Cơ quan quản lý và đội ngũ văn nghệ sĩ.

Cơ quan quản lý cần cởi mở hơn, khuyến khích văn nghệ sĩ tự do nghiên cứu, tìm tòi. Về phía người sáng tạo, mỗi văn nghệ sĩ phải ý thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với đất nước, dân tộc và Nhân dân.

Theo nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các giá trị đạo đức, tinh thần văn hóa, cốt cách con người Việt Nam cần trở thành nền tảng cho hoạt động sáng tạo.

Đặc biệt, cần phân biệt rõ giữa tự do phản ánh sự thật với hành vi xuyên tạc, bịa đặt. Không thể vì mục đích thu hút lượt xem mà làm sai lệch lịch sử hay những câu chuyện có thật trong cuộc sống.

“Văn nghệ sĩ phải được nói lên sự thật, được phản ánh chân thực những vấn đề của đời sống. Qua việc phản ánh sự thật ấy, các tác phẩm văn học, nghệ thuật cần góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn”, PGS.TS Lê Quốc Lý chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Không thể vội vàng sáng tác những tác phẩm để đời

Bày tỏ đồng tình với yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật và sức lay động, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nhìn nhận Việt Nam có nền văn hiến lâu đời, nhiều thế mạnh, tiềm lực về văn hóa nhưng chưa có nhiều tác phẩm tương xứng.

Theo ông Lê Như Tiến, có nhiều nguyên nhân, trong đó nổi lên ba vấn đề: Tâm huyết của những người làm văn hóa, văn nghệ; mức độ đầu tư cho văn hóa; phương thức quản lý văn hóa, văn nghệ.

Lấy ví dụ về việc đặt hàng sáng tác, ông Lê Như Tiến cho biết lâu nay chúng ta thường đặt hàng các tác phẩm văn học, nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, thời gian từ khi đặt hàng đến khi hoàn thành tác phẩm thường rất ngắn.

“Trong điều kiện phải sáng tác vội vàng, văn nghệ sĩ dễ chỉ tập trung đáp ứng yêu cầu của đơn đặt hàng mà khó gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình vào tác phẩm”, ông Lê Như Tiến nói.

Ông Tiến cho rằng cách quản lý lâu nay có lúc chưa phù hợp với đặc thù lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ.

“Không thể quản lý văn nghệ sĩ bằng phương thức hành chính, chỉ thông qua những đơn đặt hàng hay những quy định về giờ giấc, thời gian làm việc như đối với các cơ quan hành chính Nhà nước”, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh.

le nhu tien.jpg Với văn hóa, văn học, nghệ thuật, phải dành cho văn nghệ sĩ những khoảng mở có tính “mở đường” để họ được tự do sáng tác, phát huy tài năng và tâm huyết của mình. Ông Lê Như Tiến

Cùng với việc thay đổi tư duy quản lý từ Trung ương đến địa phương, ông Lê Như Tiến cho rằng cần giải quyết một vấn đề quan trọng khác là đầu tư cho văn hóa.

Theo ông Lê Như Tiến, trước đây có quan niệm văn hóa đứng sau chính trị, kinh tế. Tuy nhiên, Đảng đã xác định văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị.

Vì vậy, cần có sự đầu tư tương xứng và nhận thức sâu sắc rằng đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho phát triển.

“Nếu có sự đổi mới về tư duy, tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý và đầu tư, tôi tin rằng thời gian tới chúng ta sẽ có những tác phẩm xứng tầm, có sức lay động cả đất nước”, ông Lê Như Tiến bày tỏ.

Ông Lê Như Tiến cũng đồng tình với mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân gắn bó với Nhân dân, đấu tranh với cái xấu, cái ác; tiếp thu tinh hoa thế giới, làm giàu văn hóa Việt Nam.

Theo ông, sứ mệnh của những người sáng tạo văn hóa hiện nay lớn hơn rất nhiều, bởi đất nước đang ở một vị thế mới, một tầm vóc mới.

“Người làm văn hóa không thể mang tư duy của vài chục năm trước để sáng tạo văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Hoạt động sáng tạo văn hóa cũng phải vươn lên một tầm vóc mới, tương xứng với sự phát triển của đất nước”, ông Tiến nói.

Điều cần thiết lúc này là có những cơ chế, chính sách đủ sức khơi dậy tâm huyết của những người làm công tác văn hóa. Trong đó, vai trò và tư duy của những người quản lý văn hóa đặc biệt quan trọng.

“Với văn hóa, văn học, nghệ thuật, phải dành cho văn nghệ sĩ những khoảng mở có tính “mở đường” để họ được tự do sáng tác, phát huy tài năng và tâm huyết của mình”, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh thêm.