(VTC News) -

Mới đây, hoạ sĩ Đặng Thanh Huyền giới thiệu 54 tác phẩm mới trong triển lãm Nơi những dòng chảy gặp nhau tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 25-29/11. Các tác phẩm trải rộng ở nhiều đề tài, từ chân dung, phong cảnh đến những tìm tòi mang tính trừu tượng.

Hoạ sĩ Đặng Thanh Huyền.

Ở các sáng tác lần này, Đặng Thanh Huyền có xu hướng giản lược một số chi tiết để tập trung vào ánh sáng, màu sắc và cảm xúc. Nếu trước đây nữ họa sĩ chú trọng nhiều hơn đến cấu trúc, tỷ lệ và độ chính xác của hình ảnh thì hiện tại cô muốn mở rộng khả năng biểu đạt, không đặt mục tiêu mô tả giống thực tế lên hàng đầu.

Trong 54 tác phẩm trưng bày, Đặng Thanh Huyền chọn Nắng qua miền sông nước (120x240cm), Bình yên bắt đầu (120x120cm) và Câu chuyện của tôi (80x100cm) là 3 bức tranh mang nhiều dấu ấn cá nhân.

Nắng qua miền sông nước được thực hiện từ cảm hứng sau chuyến đi dọc sông Mekong qua Việt Nam và Campuchia của gia đình nữ họa sĩ. Đây là tác phẩm khổ lớn, đòi hỏi sự tính toán về bố cục, ánh sáng và tương quan màu sắc. Thay vì tái hiện một địa điểm cụ thể, cô muốn diễn tả cảm nhận về không gian rộng mở, ánh nắng và nhịp sống vùng sông nước.

Chuyến đi cũng mang đến chất liệu cho nhiều sáng tác khác. Đặng Thanh Huyền nhớ những ngôi nhà ven sông, thuyền bè và đời sống của người dân hai bên bờ. Những đứa trẻ Campuchia với ánh mắt, nụ cười hồn nhiên trở thành nguồn cảm hứng cho các bức chân dung.

“Trước đây, khi đứng trước một phong cảnh đẹp, tôi thường nghĩ đến việc làm thế nào để đưa vẻ đẹp ấy vào tranh. Nhưng sau hành trình Mekong, tôi quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện và cảm xúc phía sau cảnh vật”, Đặng Thanh Huyền nói.

Tác phẩm “Nắng qua miền sông nước”.

Từ những trải nghiệm này, cách tiếp cận phong cảnh của nữ họa sĩ cũng có sự thay đổi. Hình ảnh đưa vào tranh được chọn lọc, điều chỉnh bố cục và màu sắc theo cảm nhận của người vẽ, thay vì chỉ tập trung tái hiện những gì mắt nhìn thấy.

Một mạch cảm xúc khác đến từ đời sống gia đình. Sau triển lãm năm 2025, gia đình Đặng Thanh Huyền đón thêm thành viên mới. Trải nghiệm làm mẹ thêm lần nữa trở thành chất liệu để cô thực hiện Bình yên bắt đầu, tác phẩm thể hiện mối liên kết giữa mẹ và con qua ánh nhìn, cử chỉ, hình khối và ánh sáng.

“Tôi nhận ra rằng có những điều trước đây mình từng xem là quan trọng, giờ không còn quá lớn lao; trong khi những khoảnh khắc rất bình thường bên gia đình lại trở nên vô cùng quý giá”, cô nói.

Tác phẩm “Dòng sông kể chuyện”.

Bên cạnh quá trình sáng tác, việc lựa chọn 54 tác phẩm cũng là một phần công việc đáng kể. Đặng Thanh Huyền cho biết cô không muốn triển lãm chỉ là tập hợp những bức tranh đứng riêng lẻ mà cần có sự liên kết, tạo chuyển tiếp giữa chân dung, phong cảnh và các sáng tác trừu tượng. Nữ họa sĩ dành hơn một năm để chuẩn bị, các tác phẩm khổ lớn được vận chuyển từ Nha Trang ra Hà Nội.

Với tên gọi Nơi những dòng chảy gặp nhau, Đặng Thanh Huyền liên tưởng đến dòng Mekong kết nối các vùng đất, văn hóa và đời sống, đồng thời là dòng chảy của ký ức, thời gian và trải nghiệm cá nhân. Cô không kỳ vọng người xem hiểu các tác phẩm theo cùng một cách, mà mong mỗi người tìm thấy sự kết nối riêng khi đứng trước tranh.