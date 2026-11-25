(VTC News) -

Sau khi phát hành album phòng thu thứ 8 mang tên TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi, ban nhạc Bức Tường tiếp tục giới thiệu các sáng tác mới đến khán giả thông qua TIX3 live tour 2026. Chương trình gồm hai đêm diễn tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 12.

Ca sĩ Thuỳ Chi.

Sự góp mặt của ca sĩ Thùy Chi nhận được sự chú ý. Sở hữu giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc, nữ ca sĩ vốn quen thuộc với khán giả qua những bản pop ballad trữ tình. Tuy nhiên, lần xuất hiện cùng Bức Tường sẽ mở ra một màu sắc âm nhạc khác trong hành trình hoạt động của cô.

Trước đó, Thùy Chi từng kết hợp với Bức Tường trong ca khúc Thời gian trôi, trừ riêng tôi. Lần trở lại này, giọng hát pop ballad của nữ ca sĩ có cơ hội đặt trong không gian âm nhạc giàu năng lượng của rock. Sự khác biệt về phong cách giữa hai bên được kỳ vọng tạo nên những cách thể hiện mới trên sân khấu.

Thùy Chi sẽ góp mặt trong đêm diễn tại TP.HCM ngày 26/12, diễn ra ở Nhà thi đấu Rạch Miễu. Đây cũng là một trong những điểm nhấn trong danh sách khách mời của tour diễn năm nay.

Bên cạnh Thùy Chi, Bức Tường còn công bố sự tham gia của MC Anh Tuấn và ban nhạc trẻ The Flob. MC Anh Tuấn có mối quan hệ thân thiết với nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, thủ lĩnh Bức Tường, từ những năm tháng cùng học tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 2017, anh từng cùng ban nhạc biểu diễn ca khúc Mắt đen với phần đệm đàn cello. Màn trình diễn tạo được sự chú ý và được nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội.

MC Anh Tuấn.

Sự góp mặt của nam MC trong TIX3 live tour 2026 đánh dấu cuộc hội ngộ tiếp theo giữa những người bạn có chung tình yêu với âm nhạc. Sau thông tin công bố, một số khán giả bày tỏ mong muốn được chứng kiến MC Anh Tuấn tiếp tục xuất hiện cùng cây đàn cello trên sân khấu Bức Tường. Tuy nhiên, tiết mục cụ thể của anh tại chương trình chưa được công bố.

Trong khi đó, The Flob mang đến màu sắc trẻ trong dàn nghệ sĩ khách mời. Việc ban nhạc này cùng xuất hiện với Bức Tường tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của rock Việt.

Chia sẻ về cơ hội biểu diễn cùng Bức Tường, đại diện The Flob cho biết được góp mặt trong TIX3 live tour 2026 không chỉ là một cơ hội biểu diễn mà còn là thử thách thú vị để nhóm chinh phục một tệp khán giả mới, mang đến màu sắc âm nhạc riêng và tìm kiếm sự đồng điệu với những người yêu rock.

Ban nhạc Bức Tường.

Ngoài các khách mời vừa được công bố, chương trình còn có sự tham gia của những nghệ sĩ từng đồng hành với Bức Tường như ca sĩ Phạm Anh Khoa, Thỏ Trauma, nhạc sĩ Lưu Quang Minh và nghệ sĩ trẻ Nguyên Trần.