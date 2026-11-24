Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; khẳng định, làm sâu sắc hơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đặc biệt là quan điểm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.