Văn hóa là hành trang quý giá nhất để người trẻ tự tin bước ra thế giới
Tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ Việt Nam nói về trách nhiệm trong kế thừa, gìn giữ, phát huy văn hóa
Đại nội Huế ken đặc du khách nước ngoài trong dịp Ngày Văn hoá Việt Nam
Nhân dịp Ngày Văn hoá Việt Nam, di tích Đại nội Huế diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn thu hút lượng lớn khách nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm.
Chuỗi hoạt động ấn tượng mừng ngày Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM
Từ biểu diễn đờn ca tài tử, triển lãm di sản đến giải chạy cộng đồng, diễu hành trên sông, các phường ở TP.HCM rộn ràng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Giữ hồn lễ cưới người Dao Đỏ ở Trường Hà giữa nhịp sống mới
Tái hiện lễ cưới người Dao Đỏ tại xã Trường Hà (Cao Bằng) là cách để người dân gìn giữ văn hóa truyền thống, trao truyền những giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.
Ở đâu văn hóa bị xem nhẹ, ở đó sự phát triển dễ lệch hướng và phải trả giá đắt
Nhấn mạnh văn hóa phải đi trước mở đường, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng ở đâu văn hóa bị xem nhẹ, ở đó sự phát triển dễ lệch hướng và phải trả giá đắt.
Căn nhà không mái che tập 20: Tình địch của Hạnh xuất hiện, tiếp cận bố con Toản
Trong tập 20 "Căn nhà không mái che", cô Hiền bất ngờ xuất hiện bên chú Toàn, nhanh chóng chiếm cảm tình của hai con anh.
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