Chung kết Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) vừa diễn ra tại Nhật Bản với chiến thắng thuộc về đại diện Moldova. Lê Phương Khánh Như của Việt Nam xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 4.

Thành tích của Khánh Như khiến khán giả bất ngờ khi cô không nhận được nhiều chú ý tại cuộc thi năm nay. Trước thềm chung kết, đại diện Việt Nam hầu hết đều vắng mặt trong bảng dự đoán của nhiều chuyên trang sắc đẹp.

Khoảnh khắc đại diện Việt Nam được gọi tên vào top 5 chung cuộc.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, hiện là sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Năm 2025, cô giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cô còn gây ấn tượng với loạt thành tích học tập và kỹ năng nổi bật là MC song ngữ.

Tháng 4/2026, Khánh Như được công bố là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2026. Trong khoảng 6 tháng chuẩn bị, nàng hậu trau dồi kiến thức, rèn thể hình, luyện kỹ năng trình diễn và hoàn thiện dự án cộng đồng.

Trong suốt 2 tuần tham gia cuộc thi tại Nhật Bản, Khánh Như ghi điểm với hình ảnh tự tin, chỉn chu, tích cực giao lưu và chủ động kết nối cùng các thí sinh quốc tế.

Người đẹp cũng ghi dấu ấn trong hành trình cuộc thi khi trở thành một trong bốn thí sinh được ban tổ chức lựa chọn đồng hành cùng đương kim Miss International 2025 trong chuyến thăm, gặp gỡ Thống đốc tỉnh Niigata, Nhật Bản.

Ở phần thi trang phục văn hóa dân tộc, người đẹp diện thiết kế “Vũ điệu Đông Hồ” của tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo, lấy chất liệu từ tranh dân gian Đông Hồ. Thiết kế tái hiện hình ảnh chim công rực rỡ, kết hợp những chuyển động múa, gợi liên tưởng đến các hình tượng trong tranh dân gian Việt Nam.

Dự án nhân ái của cô có tên “Digital Wings” (Đôi cánh số) nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận công nghệ và có thêm cơ hội học tập. Trong video giới thiệu gửi ban tổ chức Miss International 2026, người đẹp kể về tuổi thơ gắn với quán bún riêu của gia đình ở quê nhà.

Tuy nhiên hành trình của Khánh Như cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Ở những hoạt động bên lề cuộc thi, cô bị đánh giá là mờ nhạt, hầu như không đạt được giải phụ nào.

Tại vòng bán kết, Khánh Như bị nhận xét trình diễn an toàn, thiếu năng lượng. Cô không dùng chiếc khăn choàng như bộ trang phục đã công bố, còn đôi giày bị cho là chưa hợp với tổng thể. Sau đó, Á hậu phải lên mạng xã hội xin lỗi khán giả vì chưa trình diễn tốt với đôi giày đã chọn.

Đêm chung kết, Khánh Như đã có màn bứt phá ấn tượng lần lượt bước qua những phần thi một cách tự tin để có tên trong top 20, top 10 và top 5 chung cuộc.

Trong phần thuyết trình, Lê Phương Khánh Như cho rằng khi bàn về phát triển bền vững, người ta thường nghĩ đến tương lai để lại cho thế hệ sau, trong khi điều cần quan tâm không kém là những cơ hội trao cho các em hôm nay.

Theo Á hậu, thước đo của phát triển bền vững không chỉ là nhân loại đi được bao xa mà còn là bao nhiêu người được cùng đồng hành trên chặng đường ấy.

Nhắc đến công việc MC song ngữ, cô bày tỏ giọng nói của mình không chỉ để dẫn dắt sự kiện mà còn để lên tiếng, biến nhận thức thành hành động và lòng trắc ẩn thành việc làm thiết thực.

Miss International (Hoa hậu Quốc tế) là một trong bốn cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1960 và duy trì chủ yếu tại Nhật Bản.

Đến nay, Huỳnh Thị Thanh Thủy vẫn là mỹ nhân Việt có thành tích cao nhất tại cuộc thi này khi giành vương miện vào năm 2024. Năm ngoái, Nguyễn Ngọc Kiều Duy - đại diện Việt Nam - gây tiếc nuối khi dừng chân rất sớm tại cuộc thi.