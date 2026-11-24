(VTC News) -

Sáng 24/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết.

80 năm văn hóa đồng hành cùng dân tộc

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết gần 6 thế kỷ trước, Nguyễn Trãi đã tuyên cáo với non sông: “Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu”.

“Văn hiến ấy là mạch nguồn chảy suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Có những lúc dân tộc ta mất thành, mất đất, nhưng chưa bao giờ mất tiếng nói, mất nếp nhà, mất cốt cách của mình”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Ôn lại bối cảnh ra đời của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, ông Trịnh Văn Quyết cho biết, 80 năm trước, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa tròn 15 tháng tuổi, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức.

Trong hoàn cảnh ấy, sáng 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh bước lên diễn đàn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất trước hơn 200 đại biểu giới văn hóa của cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Tại diễn đàn lịch sử ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn chuyện giữ nền độc lập, bảo vệ thành quả cách mạng mà còn bàn chuyện dựng tâm hồn, giữ hồn cốt dân tộc, xây dựng nền văn hóa của một đất nước vừa mới giành độc lập, tự do.

Người vạch ra những định hướng lớn cho nền văn hóa mới: Văn hóa phải thấm sâu trong tâm trí của quốc dân; phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng.

Văn hóa phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do; phải làm cho mỗi người dân Việt Nam từ già đến trẻ, cả đàn ông và đàn bà, ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng hạnh phúc mà mình gây dựng nên.

“Và Người để lại cho muôn đời sau một chân lý: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời căn dặn ấy là tuyên ngôn văn hóa của nước Việt Nam mới, soi đường, mở lối, dẫn dắt quốc dân, trở thành hành động, thành sức mạnh đưa cả dân tộc tiến lên”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 khẳng định văn hóa là một mặt trận, một cách mạng, cùng với chính trị, kinh tế, quân sự trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Hội nghị tiếp thêm ngọn lửa niềm tin để biết bao trí thức, văn nghệ sĩ rời phố thị lên chiến khu, nguyện gắn đời mình với vận mệnh của dân tộc, trở thành những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, 80 năm qua, văn hóa Việt Nam đã đồng hành cùng với dân tộc qua mọi khúc quanh của lịch sử. Những định hướng lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra năm 1946 đã thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành sức mạnh để dân tộc ta chiến đấu, chiến thắng và phát triển. Trong hai cuộc kháng chiến, văn hóa hun đúc lòng yêu nước, ý chí đấu tranh, tinh thần đoàn kết, trở thành sức mạnh của thế trận lòng dân.

Đất nước thống nhất, văn hóa lại nhận lấy sứ mệnh hòa hợp dân tộc, củng cố nghĩa tình đồng bào. Tình thân, tương thân tương ái đã giúp cả dân tộc vượt qua thiếu thốn, bao vây, cấm vận.

Bước vào công cuộc đổi mới, tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” của Đại hội VI đã khơi dậy mạnh mẽ năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ và của toàn xã hội.

Hàng chục di sản của Việt Nam được UNESCO ghi danh, trở thành niềm tự hào của dân tộc và tài sản chung của nhân loại. Tiếng Việt, áo dài, ẩm thực, điện ảnh, âm nhạc Việt Nam theo bước chân hội nhập đến với bạn bè năm châu. Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng mẹ đẻ, dạy con cháu nhớ về cội nguồn.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng nhắc đến thời điểm đại dịch COVID-19 ập đến, khi bão lũ tàn phá, cả nước lại một lòng hướng về nơi gian khó. Những thầy thuốc thấm lời Bác dạy “lương y như từ mẫu”; những chiến sĩ quân đội, công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” có mặt nơi tuyến đầu...

“Từ thực tiễn sinh động ấy, nhận thức lý luận của Đảng về văn hóa ngày càng sâu sắc, hoàn chỉnh. Từ ngọn đuốc ‘soi đường’ năm 1946 đến ‘nền tảng tinh thần của xã hội’, từ ‘sức mạnh nội sinh’ đến ‘trụ cột và hệ điều tiết của phát triển’ theo Nghị quyết 80. Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội xác lập ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, nhìn lại 80 năm, bản sắc dân tộc được bồi đắp qua các cuộc kháng chiến trường kỳ và qua sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập. Những truyền thống tốt đẹp như nhân nghĩa, cố kết cộng đồng, cần cù, hiếu học, sáng tạo hun đúc nếp nhà Việt Nam với đạo hiếu, lòng thủy chung được gìn giữ.

Văn hóa thấm vào chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm nên những hình mẫu cao đẹp: người cán bộ liêm chính, người chiến sĩ kiên trung, người doanh nhân tử tế, người nghệ sĩ tâm huyết, học sinh sinh viên hiếu học, người lao động cần cù sáng tạo. Một nền văn hóa mới kết tinh sắc màu của 54 dân tộc anh em đã định hình và ngày càng tỏa sáng.

Tuy nhiên, ông Trịnh Văn Quyết cũng thẳng thắn nhìn nhận, văn hóa vẫn còn những bộ phận chưa phát triển tương xứng với tầm vóc lịch sử và khát vọng của dân tộc.

“Đó là những trăn trở lớn đặt lên vai thế hệ hôm nay. Nhìn thẳng vào những hạn chế ấy cũng chính là làm theo lời Bác dặn: Văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa và xa xỉ”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa vì dân thì trường tồn

Tại Lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ văn hóa đã cống hiến cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông cũng bày tỏ niềm vui khi thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối mạch nguồn văn hóa bằng ngôn ngữ của thời đại mới, đưa làn điệu dân ca vào âm nhạc đương đại, phục dựng cổ phục, kể chuyện lịch sử bằng điện ảnh, hoạt hình và nền tảng số.

“Khi hơn 8 triệu lượt khán giả, trong đó có đông đảo thanh niên đến rạp xem bộ phim ‘Mưa đỏ’ về những người lính Thành cổ Quảng Trị năm xưa; khi những ca khúc mang hồn cốt dân gian vang lên giữa các sân khấu lớn quốc tế, chúng ta hiểu rằng tình yêu văn hóa của dân tộc không hề phai nhạt mà đang được khơi dậy, được tiếp sức và được bồi đắp và lan tỏa”, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ.

Từ thực tiễn 80 năm xây dựng, phát triển nền văn hóa cách mạng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, một trong những bài học kinh nghiệm có giá trị bền vững là văn hóa phải đi trước mở đường.

“Ở đâu văn hóa được đặt đúng vị trí, ở đó sự phát triển có hướng đi, có chiều sâu và bền vững. Ở đâu văn hóa bị xem nhẹ, ở đó sự phát triển dễ lệch hướng và phải trả giá đắt. Nhân dân là cội nguồn, là chủ thể của văn hóa. Văn hóa sinh ra từ đời sống nhân dân, phải trở về phục vụ nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo. Văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa vì dân thì trường tồn”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Một bài học quan trọng khác được ông Trịnh Văn Quyết đúc kết là giữ cội nguồn mà không khép kín, hội nhập mà không hòa tan. Dân tộc Việt Nam tiếp nhận tinh hoa của nhiều nền văn minh mà vẫn giữ được bản sắc của mình. Đó là bản lĩnh đã được thử thách qua bao thế kỷ.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với tôn trọng, tin tưởng và tạo môi trường dân chủ cho sáng tạo. Mỗi khi trí thức, văn nghệ sĩ được đặt niềm tin, được tiếp sức thì văn hóa lại có những mùa gặt lớn.

Bên cạnh đó, văn hóa cách mạng phải lấy xây là chính, chống là cấp bách; bồi đắp chân - thiện - mỹ là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; cái đẹp được nuôi dưỡng chính là sức đề kháng mạnh nhất của xã hội trước cái xấu, cái ác và những biểu hiện xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa của dân tộc.

Ông Trịnh Văn Quyết cho biết, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới hai mốc son lịch sử là 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và không gian số đang làm thay đổi cách con người học tập, lao động, giao tiếp và cảm nhận cái đẹp, vấn đề bản sắc, giá trị và sức mạnh tinh thần của một dân tộc ngày càng trở nên hệ trọng.

“Một quốc gia có thể tiếp nhận tri thức, công nghệ và nguồn lực từ bên ngoài, nhưng không thể thay thế bản sắc, bản lĩnh và khát vọng của chính mình. Những thứ ấy chỉ có thể được hun đúc từ truyền thống văn hóa của dân tộc”, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng ngọn đuốc văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thắp lên tại Nhà hát Lớn 80 năm trước đã được trao truyền qua bao thế hệ. Hôm nay, ngọn đuốc ấy được truyền cho chúng ta và truyền thế hệ trẻ - những người sẽ đưa đất nước đến các mốc son năm 2030, 2045 và những năm tiếp theo.

Giữ cho ngọn đuốc ấy cháy sáng là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam, dù ở bất cứ cương vị nào và ở bất cứ nơi đâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ, Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm sẽ là dịp để mỗi người nhìn lại những việc mình đã làm để giữ gìn tiếng Việt trong sáng, để nếp nhà thêm ấm, quê hương thêm đẹp; đã sống tử tế, trung thực và trách nhiệm hơn hay chưa; đã đóng góp gì để đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới, nhất là trên không gian số và trường quốc tế.

“Văn hóa không ở đâu xa; văn hóa ở trong mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi hoạt động văn hóa và mỗi tác phẩm sáng tạo của Nhân dân”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh Tổ quốc đang chờ đợi những tác phẩm lớn xứng tầm với hiện thực vĩ đại của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Nhân dân đang chờ đợi những không gian văn hóa gần gũi, những sản phẩm văn hóa đặc sắc, những con người làm văn hóa tận tâm. Bạn bè quốc tế đang chờ đợi một Việt Nam không chỉ năng động về kinh tế mà còn hấp dẫn bởi chiều sâu văn hiến và sức sáng tạo văn hóa.

Đáp lại sự chờ đợi ấy, theo ông Trịnh Văn Quyết, vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự của thế hệ hôm nay.

“Với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang và niềm tin vững chắc vào tương lai, chúng ta nguyện tiếp bước con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước đã mở, để non sông Việt Nam ngày càng tươi đẹp, để dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.