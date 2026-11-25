(VTC News) -

Tối 24/11, đêm nhạc nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam diễn ra thành công. Chương trình là một trong những sự kiện trọng tâm của Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946).

Dù thời tiết Hà Nội se lạnh nhưng đêm nhạc vẫn chật kín khán giả. Theo thông tin từ ban tổ chức, gần 50.000 khán giả đã có mặt để thưởng thức chương trình. Trước đêm diễn, ban tổ chức dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Nguyên Khang và Thụy Vân là 2 MC chính của chương trình.

Là người dẫn dắt chính trong đêm nhạc cùng Á hậu Thụy Vân, MC Nguyên Khang hâm nóng không khí, cùng hàng vạn khán giả hô vang khẩu hiệu “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Khi chương trình lên sóng, anh và Thụy Vân kết nối các phần biểu diễn, từ những trang sử, làn điệu di sản đến sáng tác đương đại. Lời dẫn nhấn mạnh thông điệp cội nguồn văn hóa là điểm tựa để người Việt tự tin giao lưu với thế giới.

Tại chương trình, Nguyên Khang dùng hai lối dẫn khác nhau. Ở các phần giới thiệu di sản, anh nói chậm rãi, giàu hình ảnh. Khi chương trình chuyển sang các tiết mục sôi động, anh tăng giao lưu để khuấy động khán đài. Nam MC cho biết anh muốn giữ sự trang trọng của một chương trình cấp quốc gia nhưng không tạo khoảng cách, nhất là với khán giả trẻ.

“Người dẫn chương trình không nhất thiết phải nói những điều quá lớn lao để tạo cảm xúc. Đôi khi, sự chân thành trong một câu nói hay một khoảnh khắc kết nối đúng lúc lại có sức lay động lớn”, anh nói.

Chia sẻ về hậu trường ít ai biết của đêm nhạc, Nguyên Khang tiết lộ ban đầu, ban tổ chức duyệt hai bộ trang phục, mỗi bộ một phong cách. Tuy nhiên bộ áo dài anh mang từ TP.HCM ra Hà Nội không phù hợp nên phải đổi sang một bộ theo phong cách cổ phục. Anh cũng may thêm một bộ màu vàng của nhà thiết kế để mặc lúc mở màn. Sau khi biết chương trình gồm ba chương, anh đề xuất với đạo diễn thêm một bộ áo dài màu xanh cho phần kết, nâng tổng số lên ba bộ.

Kịch bản cũng được chỉnh sửa nhiều lần để vừa gọn, súc tích vừa có cảm xúc. Trong đó có các phần MC giao lưu với khán giả và dẫn dắt màn hô đồng thanh trên khán đài. Anh và Thụy Vân cùng chỉnh lời dẫn để một người Bắc, một người Nam phối hợp ăn ý. Hai MC tập qua buổi sơ duyệt và tổng duyệt trước đêm diễn chính thức. Vì khán giả đến rất đông, ê-kíp phải có mặt ở sân từ sớm.

Đêm nhạc diễn ra thành công với gần 50.000 khán giả.

Trước đó, Nguyên Khang từng dẫn dắt chương trình Tổ quốc trong tim tại sân vận động Mỹ Đình vào năm 2025. Ở các chương trình tổ chức tại sân vận động, Nguyên Khang cho biết phải dẫn theo phong cách mạnh mẽ, sôi nổi hơn hình ảnh quen thuộc trên truyền hình.

“Chương trình không đơn thuần là một đêm nghệ thuật quy mô lớn mà còn tôn vinh những giá trị văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm. Tôi hào hứng với cách kết nối di sản với sáng tạo đương đại, để văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn sống trong đời sống hôm nay”, anh nói.

Nguyên Khang hiện là một trong số những nam MC nổi tiếng nhất showbiz Việt, Anh được biết đến qua các chương trình truyền hình như Chuyên cơ số 6, Bước nhảy hoàn vũ, Bài hát hay nhất.... Những năm gần đây, anh tự sản xuất và dẫn The Khang Show, đồng thời dẫn một số chương trình truyền hình, trong đó có Vì bạn xứng đáng mùa mới trên VTV3.

Sắp tới, anh tổ chức đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ tại TP.HCM vào ngày 5/12, đánh dấu kỷ niệm 20 năm làm nghề.