(VTC News) -

Trong thế kỷ 20 đến những năm đầu thế kỷ 21, từ thời kỳ nước ta còn ở dưới ách thực dân, phát xít cho đến khi giành lại được độc lập, chủ quyền, và những cuộc đem xương máu ra giữ lấy nền độc lập, chủ quyền đó, cho đến chặng đường phát triển mới ngày hôm nay, không phải vô cớ mà các học giả uyên thâm và các nhà lãnh đạo hàng đầu của đất nước vẫn luôn đề cao văn hóa, coi văn hóa là hồn cốt, là nơi kết tinh sức mạnh ý chí, bản lĩnh, khí phách dân tộc, con người Việt Nam.

Những khái niệm về văn hóa đã chỉ rõ ý nghĩa kết tụ, giá trị tiêu biểu và đại diện của văn hóa trong đời sống con người với những biểu hiện cực kỳ phong phú, đặc sắc qua ngôn ngữ, lời ăn tiếng nói, trang phục, tập quán, các tri thức - kinh nghiệm đời sống, các thành tựu kiến trúc, xây dựng, trình diễn…

Đi qua mọi vùng miền trên quê hương Việt Nam, chúng ta nhận ra, xuyên suốt những biến thiên lịch sử, niềm tự hào của các cộng đồng dân cư vẫn gửi gắm vào các giá trị văn hóa mà nhiều khi đã trở nên những biểu tượng.

Tháp Chăm tháp Po Sah Inư 1.200 năm tuổi. (Ảnh: Nguyễn Giáp)

Đó là những mái đình bề thế, những tháp Chăm kỳ vĩ, là mái nhà rông cao vọi gửi ước nguyện tới trời xanh… Đó là những nghệ thuật diễn xướng mà nhắc đến là gợi ra vùng đất, con người với hát then-đành tính vùng núi phía Bắc, chèo đồng bằng sông Hồng, quan họ Bắc Ninh, hò Thanh Hóa, ví dặm Nghệ-Tĩnh, dân ca Bình-Trị-Thiên, tuồng và nhã nhạc cung đình, bài chòi Nam Trung bộ, cồng chiêng Tây Nguyên, múa Chăm, đờn ca tài tử và cải lương Nam bộ…

Đó là niềm kiêu hãnh của đồng bào các dân tộc anh em về những gì buôn làng, thôn xã mình đã tạo nên, đã gìn giữ qua những trăm năm, nghìn năm, từ sôi nổi hội đua voi Tây Nguyên cho đến nhỏ xinh một họa tiết thổ cẩm của đồng bào H’Mông; từ những bộ trang phục cung đình Huế cực kỳ tinh xảo qua bàn tay dệt, thêu của các nghệ nhân, đến một con chuồn chuồn tre và những chiếc diều sáo ở làng quê ngoại thành Hà Nội…

Thử hình dung nếu làng cổ Đường Lâm không có những bức tường đá ong với kinh nghiệm “xắn đất lên làm nhà”, không có những ngôi nhà gỗ chia các gian nghiêm ngắn với hệ thống cửa bức bàn, các xà nhà được chạm khắc, nhà cửa hài hòa trong khuôn viên vườn tược xanh tươi… thì không gian văn hóa này sẽ giảm giá trị đi nhiều lắm.

Một số thí dụ không thể kể hết đó cho thấy vai trò quan trọng của văn hóa trong đời sống xã hội, kinh tế của người dân Việt Nam qua bao nhiêu thế hệ.

Lịch sử cũng chứng minh, với những đặc thù về địa lý, khí hậu, từ tiến trình cư trú, canh tác, dựng xây đời sống, duy trì giống nòi, tổ chức xã hội, văn hóa của đất nước, văn hóa đã phát triển thêm rất nhiều, rất rộng đến đỉnh cao của các phương pháp chiến đấu và truyền thống bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ. Nghệ thuật quân sự Việt Nam đã được hình thành từ xa xưa qua các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm.

Những đúc kết quý báu của cha ông qua các cuộc chiến đấu và kháng chiến chống giặc Hán, giặc Tống, giặc Minh, quân Nguyên Mông, quân Mãn Thanh… đã trở nên những bài học đặc sắc của tinh thần “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”, của chính sách “ngụ binh ư nông”, của “vườn không nhà trống”, lấy ít địch nhiều, tránh chỗ mạnh-đánh chỗ yếu, mai phục, đánh du kích, cả ý chí táo bạo, thần tốc, vận dụng thế và lực đang trào dâng, cộng hưởng thành sức mạnh to lớn…

Nhiều ý kiến đã phân tích lời hiệu triệu của hoàng đế Quang Trung cuối năm 1788 trước khi đem quân ra Bắc đánh quân xâm lược Mãn Thanh như một kết tinh của tinh thần, ý chí nước nhà khi hòa quyện văn hóa dựng nước và giữ nước: “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Lễ hội Gò Đống Đa xuân Bính Ngọ 2026 tưởng nhớ công lao Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần yêu nước. (Ảnh: Hà Phương/VOV)

Truyền thống hào hùng đó chảy trong văn hóa nước nhà đã thấm nhuần thành tinh thần tranh đấu sôi sục những năm đầu thế kỷ 20, thành 9 năm trường kỳ kháng chiến, thành ý chí “xẻ dọc Trường Sơn” đi đến ngày thống nhất non sông, kiên quyết bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày hôm nay trong hòa bình, ổn định, phát triển, hữu nghị và hội nhập, nói đến văn hóa Việt Nam là nhắc nhớ về truyền thống dài lâu với các giá trị rất đa dạng của sự tinh tế trong sáng tạo các sản phẩm, tác phẩm phục vụ muôn mặt đời sống con người; sự uyển chuyển, hài hòa trong việc vận dụng, thích ứng với các điều kiện tự nhiên, xã hội để lao động, sản xuất, sản sinh và phát huy những tri thức quý báu.

Cùng với đó là sự mạnh mẽ của tinh thần quật khởi, ý chí chiến đấu, giữ gìn những thành quả truyền đời mà cha ông đã tạo dựng. Và sự bao dung, ân cần, cởi mở khi bắt tay hòa hiếu, hữu nghị để cùng phát triển, để tiếp thu, tiếp biến những tinh hoa từ bốn phương…

Văn hóa đã thẩm thấu trong tình cảm, tâm hồn, sức mạnh con người, gia đình, dòng họ, các cộng đồng và dân tộc Việt Nam. Trong sự tồn tại và tiếp tục được bảo tồn, phát huy song hành với đời sống xã hội, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của biết bao miền đất đang được tiếp thu, vận dụng khéo léo vào việc xây dựng đời sống mới, giáo dục truyền thống, sáng tạo văn học nghệ thuật, phát triển kinh tế, bồi đắp con người.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được Đảng, Nhà nước lựa chọn và Nhân dân hưởng ứng, chính là một trong những dịp quan trọng để thắp lên tinh thần văn hóa với những biểu hiện rực rỡ, phong phú qua những nghìn năm lịch sử. Soi vào văn hóa, người dân Việt Nam hôm nay gặp gương mặt đẹp tươi của tình cảm, tâm hồn dân tộc mình; tiếp nhận thêm sức mạnh và ý chí của cha ông; nhận rõ hơn con đường đưa đất nước vững vàng tiến về phía trước.