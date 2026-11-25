Người đẹp Moldova đăng quang, đại diện Việt Nam đạt Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2026
Vượt qua hơn 70 thí sinh khác, đại diện đến từ Moldova giành ngôi vị cao nhất tại Miss International 2026; Khánh Như của Việt Nam giành ngôi vị Á hậu 4.
Hoa hậu Khánh Vân mang thai con đầu lòng
Hoa hậu Khánh Vân và ông xã Nguyễn Long vừa chia sẻ tin vui gia đình sắp có thêm thành viên mới.
Tân Miss Universe 2026: Đã kết hôn, có con gái 7 tuổi, sở hữu 2 bằng thạc sĩ
Jennifer Barreto - tân Miss Universe 2026 - trở thành cái tên được chú ý khi là người phụ nữ đầu tiên đã lập gia đình đăng quang đấu trường nhan sắc này.
Người đẹp Puerto Rico đăng quang Miss Universe 2026
Jennifer Barreto - đại diện nước chủ nhà Puerto Rico trở thành người phụ nữ đầu tiên đã kết hôn và có con đăng quang Miss Universe 2026.
Đại diện Việt Nam thể hiện ra sao sau 2 tuần tham gia Hoa hậu Quốc tế 2026?
Chỉ còn 1 ngày nữa, Á hậu Khánh Như - đại diện Việt Nam tại Miss International 2026 sẽ bước vào đêm chung kết để tìm ra chủ nhân của vương miện cao quý.
Sắc vóc và học vấn của tân Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026
Nguyễn Quế Khanh là người đẹp đang nhận được quan tâm của khán giả khi đăng quang Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026.
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