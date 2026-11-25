Tại vòng ứng xử tại chung kết Miss International 2026, nàng hậu chọn mục tiêu phát triển bền vững số 4 (SDG 4) - Giáo dục có chất lượng. “Sinh ra và lớn lên ở Moldova, tôi hiểu rằng tài năng có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng cơ hội thì không phải lúc nào cũng sẵn có. Tôi muốn trở thành một phần của sự thay đổi đó. Tôi muốn tạo ra những cơ hội ấy cho thế hệ trẻ trong tương lai”, cô chia sẻ.