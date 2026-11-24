(VTC News) -

Vùng đất Nam bộ được khai hoang từ 350 - 400 năm trước. Đa số người dân đến từ miền Trung, miền Bắc, cùng với cộng đồng dân cư người Hoa, Khmer, người Chăm cùng sinh sống, đoàn kết để khai phá vùng đất mới. Sự giao thoa, hòa quyện giữa các cộng đồng dân cư đã tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú và những nét đặc trưng riêng của vùng đất này.

Theo TS Trịnh Công Lý - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Cần Thơ, nhiều gia đình có cả bốn dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm, hoặc nhiều vùng miền, nên sự giao thoa văn hóa rất đa dạng và phong phú, tạo nên một nét văn hóa riêng biệt của người dân miệt sông nước.

Bình dị, nghĩa tình, hào sảng - đặc trưng văn hóa Tây Nam Bộ

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, TS Trịnh Công Lý, cho rằng có rất nhiều yếu tố độc đáo tạo nên nét văn hóa riêng đặc biệt của vùng đất Tây Nam Bộ.

Điều đầu tiên là hệ thống sông ngòi chằng chịt. Mùa nước nổi, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có những lối sống riêng, thuận theo tự nhiên với những ngành nghề đa dạng, phong phú, như nông nghiệp, ngư nghiệp, làm vườn, làm rẫy… phù hợp theo từng vùng của khu vực đồng bằng, ven biển, vùng nước mặn, nước ngọt, nước lợ.

Chợ “chồm hổm”, một nét riêng văn hóa buôn bán từ ngàn xưa vẫn còn tại miền Tây. (Ảnh: Bùi Văn Hải)

Trong quá trình khai hoang vùng đất mới, người dân chịu đựng sơn lam chướng khí, thú dữ nên những người đi khai phá phải đoàn kết để giúp đỡ nhau trong sản xuất, mưu sinh hằng ngày. Vì vậy, sự gắn kết trong sản xuất, làm ăn tạo nên sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm… ở vùng đất mới này.

Hiện nay, nhiều gia đình có cả 4 dân tộc hoặc nhiều vùng miền, nên sự giao thoa văn hóa rất đa dạng và phong phú. Một vấn đề nữa là ngay từ lúc khởi đầu khai phá vùng đất Nam Bộ, người dân ít bị ràng buộc về hệ thống làng, xã cố định, mà sống theo tự nhiên và nương tựa vào nhau để sống.

Từ đây hình thành lối sống tình nghĩa, bình dị, đặc biệt là phóng khoáng, luôn giúp đỡ nhau mà không cần đền đáp, hay trả ơn. Chính điều này tạo nên một nét văn hóa riêng biệt của người dân Nam Bộ.

Cụ thể là người Nam bộ xưa luôn trọng nghĩa khinh tài, làm việc nghĩa không cần trả ơn. Người dân Nam bộ “thi ân bất cầu báo”, giữa đường thấy việc nghĩa, chuyện bất bình thì luôn can thiệp để bảo vệ người yếu thế, chống lại sự phi nghĩa. Đó là những cá tính rất hay của người dân vùng này.

Nhưng theo TS Trịnh Công Lý, điều đặc biệt nhất tạo nên nét riêng không hòa lẫn được của văn hóa Tây Nam Bộ thể hiện trước hết qua đời sống sông nước và các chợ nổi. Do địa bàn sông rạch chằng chịt, phương tiện đi lại trước đây chủ yếu bằng ghe xuồng, thể hiện qua những câu hò đối đáp trên sông hoặc ca dao như: “Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi/Kẻo khúc sông này bờ bụi tối tăm”, bởi vậy mà miền Tây có rất nhiều chợ nổi.

Đất đai trù phú, tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, hình thành những làng nghề sản xuất trăm năm, đặc biệt là hoa kiểng. (Ảnh: Bùi Văn Hải)

Ở thế kỷ trước, những chợ nổi rất nổi tiếng như Cái Bè, Cái Răng, Ngã Bảy, Ngã Năm… và người dân cất nhà ven sông, ven kênh rạch, cuộc sống gắn liền với sông nước, cây trái và luôn trao đổi hàng hóa qua lại trên ghe, xuồng. Sau này có tắc ráng (vỏ lãi), phà, chẹt để phục vụ việc đi lại.

Nét văn hóa đặc trưng kế tiếp là văn hóa văn nghệ. Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng gắn với sinh hoạt cộng đồng của người dân, phản ánh tâm hồn yêu thích thiên nhiên, ưa chuộng tự do, phóng khoáng và thể hiện tình cảm trong đời sống. Riêng người Khmer có loại hình nghệ thuật Rô băm, Dù kê; người Chăm, người Hoa cũng có những loại hình văn nghệ thể hiện màu sắc đậm đà của từng dân tộc.

Đặc biệt là giao tiếp, người dân rất cởi mở và người dân quê thì từ đầu làng đến cuối xóm đều quen biết nhau. Vì vậy, khách ở xa đến hỏi ông Ba, anh Tư, ông Năm thì người dân sẵn sàng chỉ ngay và rất dễ làm quen. Cụ thể là bà con thấy khách ở xa đến tuy chưa quen biết nhau nhưng khi tiếp xúc vài câu mộc mạc, mọi người giống như đã quen từ lâu rồi.

Văn hóa ẩm thực ở Nam Bộ rất phong phú.

Một nét đặc biệt nữa là văn hóa ẩm thực miệt vườn phong phú, vì dưới sông có nhiều loại cá, tôm, trong vườn có nhiều rau, củ, quả… Đặc biệt, vùng này còn có mùa nước nổi nên thức ăn được chế biến phong phú như lẩu mắm, lẩu cá linh bông điên điển, trái bần nấu canh chua, cá kèo, cá rô kho tộ cho đến bánh xèo, bánh khọt… Đây là nhiều món ăn dân gian thể hiện được văn hóa ẩm thực phong phú ở miền Tây Nam bộ.

Ngoài ra, nét văn hóa đặc trưng ở vùng này còn là sự giao thoa giữa đa tộc người và vấn đề tín ngưỡng. Người Kinh, Khmer, Hoa, Chăm đều có đời sống văn hóa, lễ hội phong phú, náo nhiệt, và lễ hội của dân tộc này cũng là niềm vui của lễ hội dân tộc kia, luôn luôn có sự chan hòa.

Cần chính sách bảo tồn giá trị văn hóa sông nước

Nhưng vấn đề cấp hiện nay là nét văn hóa đặc biệt của vùng đất này đang dần phai nhạt. Ông Lý cho rằng bảo tồn bản sắc văn hóa Nam Bộ đòi hỏi phải có sự đầu tư lâu dài, thống nhất từ trên xuống.

Chợ nổi ngày càng mai một do điều kiện giao thông bộ quá thuận tiện, rất cần chính sách để bảo tồn loại hình buôn bán riêng biệt này. (Ảnh: Bùi Văn Hải)

Cùng với định hướng của Đại hội XIV, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80 ngày 7/1/2026, đặt ra các chỉ tiêu trọng tâm cho việc bảo tồn và phát triển văn hóa di sản.

Đối với vùng đất Nam Bộ, việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa có các định hướng phát triển gắn với bảo tồn. Định hướng qua những trọng tâm như biến di sản thành nguồn lực phát triển. Tức là phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương để khai thác giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên thành tài sản kinh tế bền vững, tạo sinh kế của người dân.

Trong điều kiện hiện nay, cần phát huy vai trò cộng đồng và thế hệ trẻ, lan tỏa được giá trị di sản trong đời sống và môi trường số. Tức là phải để thế hệ trẻ hiểu được giá trị của di sản văn hóa, hiểu được trách nhiệm bảo tồn di sản trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Theo TS Trịnh Công Lý, Nhà nước cần có những chế độ, chính sách, có những quy hoạch, cơ chế để người trẻ có thể tiếp cận được và cảm thấy được giá trị thực sự của các di sản văn hóa ở vùng đất Nam bộ. Ví dụ các cái món ăn tinh thần như cải lương Nam Bộ, đờn ca tài tử…

“Hiện nay, các điệu hát, điệu lý, điệu hò đang giảm những sức thu hút nên cần phải có cơ chế, chính sách đặc biệt để khuyến khích những nghệ sĩ, chuyên gia về văn hóa nghiên cứu, đề xuất các phương án bảo tồn và phát huy, để di sản văn hóa thực sự đi vào đời sống”, ông Lý đề xuất.

Theo Tiến sĩ Trịnh Công Lý, thương hồ ở chợ nổi miền Tây đã rời sông lên bờ rất nhiều. (Ảnh: Châu Tâm)

TS Trịnh Công Lý cho biết, văn hóa chợ nổi miền Tây đang dần mai một khi hệ thống giao thông đường bộ ngày càng phát triển, thuận tiện. Nhiều thương hồ đã rời sông lên bờ buôn bán, khiến hoạt động giao thương bằng ghe, thuyền không còn nhộn nhịp như trước.

Theo ông, để bảo tồn nét văn hóa đặc trưng này, cần có những cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để thương hồ tiếp tục bám sông, duy trì sinh kế trên ghe, thuyền. Đặc biệt, việc bảo tồn chợ nổi phải gắn với nhu cầu mua bán thực tế, bảo đảm người dân có thể sống được bằng nghề, thay vì chỉ duy trì hoạt động mang tính hình thức.

“Theo tôi văn hóa chợ nổi phải gắn với chính sách về giá cả, thuế, đầu tư, vay vốn… mà điều này chúng ta có thể học tập kinh nghiệm chợ nổi ở Thái Lan hoặc một số nước Đông Nam Á”, TS Trịnh Công Lý cho biết.

Riêng văn hóa, văn nghệ truyền thống cũng cần có các giải pháp mạnh, để mọi người biết đến như Dù kê, Rô băm, nhạc Ngũ âm, đờn ca tài tử…

Ở Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh có những đoàn hát tuồng cổ, những câu lạc bộ đờn ca tài tử hoạt động với sự đam mê của nhiều người và cũng hấp dẫn, lôi cuốn tuổi trẻ tham gia. Vì vậy, cần có những chế độ, chính sách để phục hồi và phát huy những loại hình văn hóa nghệ thuật này, nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế du lịch tại các địa phương.