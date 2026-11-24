(VTC News) -

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) diễn ra sáng 24/11, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và tự hào khi được đại diện thế hệ trẻ Việt Nam chia sẻ suy nghĩ về vai trò của văn hóa đối với mỗi cá nhân và tương lai đất nước.

Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Theo nữ ca sĩ, thế hệ trẻ hôm nay may mắn được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, trưởng thành khi đất nước đang đổi mới, hội nhập và ngày càng phát triển. Với sự hỗ trợ của công nghệ, chỉ bằng một chiếc điện thoại, người trẻ có thể tiếp cận kho tàng tri thức và văn hóa rộng lớn trên khắp thế giới. Tuy nhiên, giữa dòng chảy đa dạng ấy, những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng mỗi người từ thuở ấu thơ vẫn là hành trang quý giá nhất để tự tin bước ra thế giới.

“Đó là tiếng Việt thân thương, lời ru, những câu chuyện ông bà kể, trang sử hào hùng, làn điệu dân ca và phong tục quê hương. Những điều bình dị ấy không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn mà còn dạy người trẻ biết sống nghĩa tình, yêu thương con người, trân trọng cội nguồn và tự hào là người Việt Nam”, Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Với riêng nữ ca sĩ, Phương Mỹ Chi cho biết những câu hò, điệu lý đã trở thành cái nôi nâng đỡ tiếng hát đầu đời, đưa cô đến gần hơn với tình yêu thương của khán giả. Trên hành trình nghệ thuật, kho tàng văn hóa dân tộc tiếp tục là mạch nguồn cảm hứng để cô tìm tòi, sáng tạo và kể những câu chuyện Việt Nam bằng âm nhạc của thế hệ mình.

“Càng đi trên con đường nghệ thuật, con càng thấm thía: văn hóa chính là hồn cốt, là bản sắc, là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Cho dù đi đến đâu, mỗi người Việt Nam chúng ta đều ghi nhớ hồn Việt đưa ta lớn lên”, Phương Mỹ Chi bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, nữ ca sĩ nhắc đến những khó khăn, thử thách của đất nước trong thời điểm hội nghị được tổ chức. Cô bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu và các thế hệ đi trước đã đấu tranh, hy sinh để giành độc lập, đồng thời gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa quý báu cho các thế hệ hôm nay.

Theo Phương Mỹ Chi, qua những năm tháng chiến tranh và hòa bình, văn hóa đã nuôi dưỡng lòng yêu nước, gắn kết triệu trái tim, làm nên bản lĩnh Việt Nam. Vì vậy, thừa hưởng di sản văn hóa dân tộc là niềm tự hào, nhưng tiếp nối và làm giàu thêm những giá trị ấy cũng là trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Nữ ca sĩ cho rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, tuổi trẻ ngày nay có thêm nhiều điều kiện để nuôi dưỡng ý tưởng, phát huy tri thức, tài năng, sức sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ. Đây cũng là cơ hội để người trẻ tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời góp sức gìn giữ, phát huy và chấn hưng văn hóa dân tộc.

Phương Mỹ Chi bày tỏ niềm tự hào về những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời khẳng định trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy di sản cha ông bằng tri thức, sức sáng tạo và hành động cụ thể.(Ảnh: Đinh Trung)

Phương Mỹ Chi đề cập nhiều cách làm mà người trẻ đang thực hiện để đưa văn hóa vào đời sống: từ bảo tồn, số hóa di sản đến sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật, nội dung số mang bản sắc Việt; từ khôi phục nghề truyền thống đến khởi nghiệp với du lịch cộng đồng. Những hoạt động này góp phần gắn bảo tồn văn hóa với phát triển, lan tỏa giá trị tinh thần và tạo ra giá trị kinh tế.

Thông qua các sản phẩm, mô hình sáng tạo, người trẻ có thể đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, từng bước chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành sức mạnh nội sinh của đất nước.

Tuy nhiên, theo Phương Mỹ Chi, mỗi sản phẩm sáng tạo cần mang trong mình tình yêu dân tộc, sự trân trọng bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng. Cô cũng nhìn nhận những việc thế hệ trẻ đang làm vẫn còn nhỏ bé so với yêu cầu phát triển của đất nước và sự nghiệp chấn hưng văn hóa dân tộc.

Phương Mỹ Chi giành giải 3 tại cuộc thi Sing!Asia.

Để góp phần xây dựng đất nước hùng cường, vừa phát triển kinh tế vừa có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thế hệ trẻ cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Phương Mỹ Chi nhắc lại lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: Tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế.”

Từ nhận thức đó, nữ ca sĩ thay mặt thế hệ trẻ bày tỏ quyết tâm không ngừng học tập, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc; tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, truyền thống và những giá trị văn hóa cha ông trao truyền. Người trẻ cần sống nhân ái, trung thực, có trách nhiệm, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Trách nhiệm ấy, theo Phương Mỹ Chi, cần được thể hiện từ những việc làm hằng ngày: góp sức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lan tỏa điều tốt đẹp, sẻ chia với cộng đồng và chăm lo cho thế hệ măng non. Cùng với đó là phát huy trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ kỹ năng để gìn giữ di sản và sáng tạo những sản phẩm văn hóa giàu tính nhân văn, đậm đà bản sắc Việt.

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh yêu cầu ứng xử văn minh trên không gian mạng, lan tỏa những thông điệp tích cực và câu chuyện đẹp. Mỗi người trẻ có thể đóng góp ý kiến, sáng kiến, tham gia quảng bá những giá trị tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phương Mỹ Chi nhắc lại niềm tin mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vào sức mạnh soi đường của văn hóa cách đây 80 năm. Thế hệ trẻ hôm nay, theo cô, cần tiếp nối niềm tin ấy bằng trách nhiệm và hành động của chính mình, để những giá trị văn hóa cha ông trao truyền tiếp tục được gìn giữ, phát huy; để mỗi người trẻ dù đi đến đâu cũng luôn tự hào về nguồn cội, tự tin mang theo hồn Việt trên hành trình hướng tới tương lai.

Khép lại bài phát biểu, Phương Mỹ Chi cất tiếng hát câu: “Còn văn hóa trong tim là dân tộc còn, còn văn hóa muôn đời Việt Nam sắt son”. Đây là lời ca trong bài hát Rạng ngời văn hóa Việt Nam, cũng là thông điệp mà nữ ca sĩ gửi gắm về sức sống trường tồn của văn hóa dân tộc trong trái tim mỗi người Việt.