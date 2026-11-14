(VTC News) -

Tiếng Việt từ lâu nổi tiếng với sự phong phú, biến hóa khôn lường và vô cùng thâm thúy. Chỉ cần thay đổi một dấu thanh nhỏ bé, ý nghĩa của cả từ có thể xoay chuyển hoàn toàn 180 độ.

Câu đố hôm nay mang đến một thử thách thú vị xoay quanh chính đặc điểm độc đáo ấy của ngôn ngữ dân tộc: “Từ tiếng Việt nào đổi dấu biến giàu sang thành nghèo nàn?”

Nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến không ít người phải vò đầu bứt tai. Liệu bạn có đủ tinh tế, nhạy bén để tìm ra đáp án chính xác mà không cần bất kỳ sự gợi ý nào? Hãy thử suy nghĩ thật kỹ, liên tưởng đến kho tàng từ vựng quen thuộc hằng ngày và cùng chia sẻ câu trả lời của bạn nhé!

Từ tiếng Việt nào đổi dấu biến giàu sang thành nghèo nàn? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.