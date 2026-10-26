(VTC News) -

Thêm một câu đố que diêm “hack não” khiến các cao thủ tính nhẩm cũng phải dụi mắt nhìn lại. Nhìn vào hình, ai cũng nhận ra phép toán 3 + 5= 6 sai hoàn toàn. Đề bài đưa ra là: hãy di chuyển đúng 1 que diêm để biến phép tính sai thành đúng.

Không thêm, không bớt, không bẻ que diêm và đặc biệt không cầu cứu Google. Hãy sử dụng đôi mắt tinh tường và bộ não nhanh nhạy của bạn!

Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng không ít người đã ngậm ngùi bỏ cuộc.

Di chuyển 1 que diêm để được phép tính đúng. (Ảnh: AI)

Bạn có đủ nhanh để chinh phục thử thách này trong 5 giây? Nếu tìm ra đáp án, hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé!

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