(VTC News) -

Những câu đố que diêm luôn là dạng thử thách trí tuệ thú vị, được nhiều người yêu thích bởi cách chơi đơn giản nhưng không kém phần hóc búa. Người chơi không cần kiến thức toán học phức tạp, mà chủ yếu vận dụng khả năng quan sát, suy luận và tư duy linh hoạt để tìm ra lời giải.

Ở thử thách lần này, phép tính được tạo thành từ những que diêm là: 4 + 3 = 6.

Thoạt nhìn, đây là phép tính sai bởi kết quả của phép cộng hai số 4 và 3 không phải là 6. Nhiệm vụ của bạn là di chuyển duy nhất một que diêm để biến phép tính ban đầu thành một đẳng thức đúng.

Di chuyển một que diêm để có phép tính đúng. (Ảnh: AI)

Điểm thú vị của câu đố nằm ở chỗ bạn chỉ được phép di chuyển một que diêm, không được thêm hoặc bớt bất kỳ que nào. Vì vậy, hãy quan sát thật kỹ cấu tạo của từng chữ số cũng như dấu phép tính.

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Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những thử thách thú vị giúp bạn rèn luyện khả năng tập trung, sự kiên nhẫn và tư duy giải quyết vấn đề.