(VTC News) -

Trong tiếng Việt, có những từ ngữ khiến nhiều người băn khoăn khi viết, dù cách phát âm hoàn toàn giống nhau. “Mỹ thuật” và “mĩ thuật” là một trong những trường hợp như vậy. Vậy cách viết nào được sử dụng phổ biến hiện nay?

Cả hai cách viết “mỹ thuật” và “mĩ thuật” đều xuất hiện trong một số từ điển tiếng Việt. Sự khác biệt giữa chúng nằm ở cách sử dụng chữ “y” hay “i” sau phụ âm “m”.

Đây là từ chỉ ngành nghệ thuật sử dụng hình khối, đường nét và màu sắc để biểu hiện tình cảm, tư tưởng, bao gồm hội họa, điêu khắc, đồ họa và các loại hình nghệ thuật tạo hình khác.

Trong thực tế, “mỹ thuật” là cách viết phổ biến hơn, thường xuất hiện trong sách báo, văn bản hành chính và giao tiếp chính thức. Trong khi đó, “mĩ thuật” vẫn được sử dụng trong một số tài liệu theo quy ước chính tả ưu tiên dùng “i” trong những trường hợp nhất định.

“Mỹ thuật” hay “mĩ thuật” ? Cách viết nào phổ biến? (Ảnh minh họa)

Theo bạn, cách viết nào được sử dụng phổ biến hơn: “mỹ thuật” hay “mĩ thuật”? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những thử thách thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy và khả năng sử dụng tiếng Việt mỗi ngày.