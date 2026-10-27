(VTC News) -

Thoạt nghe câu hỏi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một con vật có hình dáng khác thường, bởi mũi, lưỡi và miệng vốn là những bộ phận quen thuộc trên cơ thể động vật. Tuy nhiên, nếu chỉ tìm kiếm đáp án trong thế giới tự nhiên, bạn có thể sẽ đi vào ngõ cụt.

Điểm mấu chốt nằm ở cách sử dụng từ ngữ trong tiếng Việt. “Mũi” và “lưỡi” không chỉ dùng để chỉ các bộ phận cơ thể mà còn xuất hiện trong tên gọi của nhiều sự vật quen thuộc. Vì vậy, thay vì bó hẹp suy nghĩ trong cách hiểu thông thường, hãy thử liên tưởng đến những thứ xung quanh bạn.

Con gì có mũi, có lưỡi nhưng không có miệng? (Ảnh minh họa)

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