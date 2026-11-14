'Xao xuyến' hay 'sao xuyến': Cách viết nào chính xác?

(VTC News) -

Không ít người từng băn khoăn khi viết một số từ tiếng Việt có cách phát âm gần giống nhau. “Xao xuyến” hay “sao xuyến” là một trong những trường hợp dễ gây nhầm lẫn.

Trong tiếng Việt, đây là từ diễn tả trạng thái rung động, bồi hồi, lưu luyến hoặc xúc động trong lòng trước một cảnh đẹp, kỷ niệm, giọng hát hay hình ảnh của một người đặc biệt.

Nguyên nhân phổ biến khiến nhiều người viết sai là sự nhầm lẫn trong cách phát âm hai phụ âm “s” và “x”. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng từ ngữ theo cảm tính mà không tra cứu từ điển cũng khiến lỗi chính tả này dễ lặp lại.

“Xao xuyến” hay “sao xuyến” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa)

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