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Xuất bản ngày 25/10/2026 12:00 AM
Xuất bản ngày 25/10/2026 12:00 AM

Câu đố tiếng Việt: Bông gì không mọc trên cây?

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Chỉ một câu đố ngắn gọn nhưng đủ khiến nhiều người phải suy nghĩ hồi lâu, bạn đoán được đáp án không?

Nhắc đến từ “bông”, nhiều người thường liên tưởng đến những bông hoa nở trên cành. Vì vậy, câu đố “Bông gì không mọc trên cây?” dễ khiến người chơi nghĩ đến những loài cây đặc biệt.

Thế nhưng, lời giải không nằm ở thế giới thực vật mà ở cách sử dụng từ ngữ trong tiếng Việt. Ngoài cây cối, từ “bông” còn xuất hiện trong tên gọi của những sự vật quen thuộc trong đời sống.

Bạn có biết đáp án chính xác? (Ảnh minh họa)

Bạn có biết đáp án chính xác? (Ảnh minh họa)

Bạn đã tìm ra đáp án chưa? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu đố thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

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