Câu đố tiếng Việt: Bông gì không mọc trên cây?

(VTC News) -

Nhắc đến từ “bông”, nhiều người thường liên tưởng đến những bông hoa nở trên cành. Vì vậy, câu đố “Bông gì không mọc trên cây?” dễ khiến người chơi nghĩ đến những loài cây đặc biệt.

Thế nhưng, lời giải không nằm ở thế giới thực vật mà ở cách sử dụng từ ngữ trong tiếng Việt. Ngoài cây cối, từ “bông” còn xuất hiện trong tên gọi của những sự vật quen thuộc trong đời sống.

Bạn có biết đáp án chính xác? (Ảnh minh họa)

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